Primul mesaj al lui Mick Schumacher după accidentarea suferită aseară. Cum se simte fiul lui Michael

Aseară a avut loc Marele Premiu de Formula 1 din Arabia Saudită. Printre participanții din competiție se afla și fiul celebrului Michael Schumacher, Mick, la volanul mașinii echipei Haas F1. Din păcate, în timpul calificărilor, Mick Schumacher a suferit un accident teribil. La momentul impactului avea o viteză de aproape 170 de kilometri pe oră.

Fiul celebrului Michael Schumacher, Mick a fost la startul Marelui Premiu de Formula 1 din Arabia Saudită, reprezentând echipa Haas F1. Numai că, în timpul cursei, Mick Schumacher a suferit un accident îngrozitor la 170 de km/h în calificările GP-ului Arabiei Saudite de sâmbătă. Tânărul pilot german s-a izbit de zid la ieșirea din virajul 12 de la Jeddah, într-un accident groaznic.

Steagul roșu a fost ridicat imediat pentru a permite accesul unei ambulanțe pe pistă. Schumacher a fost conștient și a vorbit cu medicii înainte de a fi scos din mașina distrusă și dus la centrul medical înainte de a fi transportat la un spital din apropiere. Partea șocantă al accidentului a fost în momentul în care mașina Haas s-a rupt în două când a fost ridicată de pe pistă.

Schumacher este „într-o stare fizică bună”. Cei de la Haas au confirmat că a fost dus la spital pentru verificări. A fost dus ulterior la Spitalul Forțelor Armate King Fahad pentru verificări suplimentare.

Incidentul a întrerupt sesiunea de calificări timp de aproape o oră. În tot acest timp pista a fost curățată de resturi. Lewis Hamilton, care a suferit o ieșire șocantă în Q1, a declarat: „Am auzit vestea. Sper că este bine.”

Fostul pilot Haas Roman Grosjean, care a suferit el însuși un accident semnificativ în mașina echipei în Marele Premiu al Bahrainului din 2020, a transmis cele mai bune urări.

Împărtășind tweet-ul Haas care a confirmat că Schumacher a fost receptiv pe drumul său spre spital, francezul a scris: „Sperăm la vești bune în curând.”, conform Daily Mail.

După teribilul accident, Mick Schumacher a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Forțelor Armate King Fahad. Conform unor surse, aici i s-au făcut rapid investigațiile, pilotul fiind ținut sub observație până astăzi. Dar,a seară, târziu, fanii au aflat vești despre starea de sănătate a lui Mick Schumacher, chiar de la acesta, într-un mesaj pe Twitter:

Medicii spun că este în afara oricărui pericol, dar va mai sta cel puțin o zi în spital, urmând să i se mai facă anumite analize.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) March 26, 2022