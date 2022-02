Laura Giurcanu, în scandal cu Alexandru Nedelcu la Survivor România 2022: „Tu ai vorbit, gură de capră?”

Tensiuni uriașe la Survivor România 2022! Echipele sunt destrămate în urma veștii exilului, iar Războinicii riscă să piardă un concurent bun în ediția următoare. Laura Girucanu se află într-un scandal cu Alexandru Nedelcu, timp în care Războinicii par că se înțeleg mai bine după victoria mult visată. Ce jigniri fără precedent s-au aruncat recent între adversarii din Republica Dominicană?

Survivor România 2022: Laura Giurcanu, jignită de Alexandru Nedelcu

Survivor România este una din cele mai urmărite show-uri de televiziune din țară, dar și cel mai aspru proiect de TV. Mii de telespectatori urmăresc fiecare pas al concurenților lor preferați. Noua regulă care a pus pe jar pe toată lumea a fost trimisul unor jucători pe Insula Exilului.

Veștile și condițiile dure în care sunt nevoiți să locuiască îi împing deseori la scandaluri pe bandă rulantă. Mulți dintre ei rostesc des cuvinte fără precedent, iar recentele jigniri au fost pentru Laura Giurcanu. Dialogul dintre cei doi i-a șocat pe telespectatori.

Puțini se așteptau ca un scandal dintre aceste două personaje să izbucnească astfel. Alexandru Nedelcu s-a luat de fizicul Laurei, spunându-i că are o ‘gură de capră’ și multe vergeturi pe corp. Modelul i-a răspuns, dar a ținut să nu întreacă limita pentru a nu întinde cearta lor în timpul jocului. În felul acesta își putea dezechilibra echipa.

Fanii au rămas surprinși de ieșirea lui Nedelcu și de cuvintele rostite față de oponenta sa. Cu toate astea, cei care s-au bucurat în ediția trecută de victorie au fost Faimoșii, care au mâncat copios și nu vor mai fi nevoiți pentru moment să se afle în consiliul de nominalizare. Tensiunile se îndesesc însă în echipa Războinicilor, care va pierde un membru.

Dialogul dintre cei doi

– Cine a vorbit, măi? Tu ai vorbit, gură de capră?

– Eu!

– Tu? Se vede!

– Am luat două puncte azi! Tu?

– Nu.

– Nu, stai, am luat două puncte și data trecută!

– Și ce-ai făcut cu ele?

– Ce-am făcut cu ele? Am mâncat!

– Nu se vede!

”Dar grasuțul nu îmi dau seama ce are personal cu mine. Nu știu, că sunt slăbuță, că sunt frumușică!”, a spus Laura, vorbind cu colegii săi.

– Vezi că la 25 de ani ai vergeturi pe… nu știu cum facem!

– Ai fost atent! Se vede că ai fost atent, că nu se vede, așa! Cred că o să mă duc în cortul meu și o să plâng pentru că am vergeturi.