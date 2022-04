Relu Pănescu, în lacrimi după eliminarea de la Survivor România. În ce stare se află tatăl său

Relu Pănescu a ajuns în România, iar acum aduce detalii despre experiența din Republica Dominicană. Fanii au rămas surprinși de poveștile acestuia. Sportivul care a făcut parte din fosta echipă a Războinicilor a mărturisit că ar mai fi putut rămâne în show și în condițiile grele cel puțin încă cinci luni. Cu toate astea, bărbatul a mulțumit publicului și pentru voturile care au reușit să îl salveze până acum.

Relu Penescu a revenit în România! Celebrul fost concurent de la emisiunea ,,Survivor România” a venit cu detalii picante despre experiența incredibilă din Republica Dominicană.

Fostul component al echipei Războinicilor a spus că organismul său s-a obișnuit cu noile condiții grele și că ar mai fi putut rămâne în competiție.

Acesta se bucură totuși pentru că a ajuns acasă, mai cu seamă că își dorea să știe cum se simte tatăl său. Părintele acestuia se află acum sub atenta îngrijire a medicilor. Mai exact, cel din urmă se află la o clinică de recuperare unde primește tratament.

În timpul acesta, Relu s-a odihnit și a reușit să se relaxeze acasă, mai cu seamă că oamenii care îl iubesc i-au făcut o primire de milioane. Prietenii și familia l-au întâmpinat cu mese întinse chiar din fața casei, după ce a ajuns în orașul natal.

„Puteam să mai rămân încă 1 an în acele condiții. Corpul meu se adaptase deja. Tata e la clinica de recuperare. Când am ajuns, m-a așteptat în fața casei. Când am ajuns pe strada unde am mai multe proprietăți, erau mese cu băuturi si 20-30 de persoane care mă așteptau.

Cu siguranță puteam să duc. Am fost trimis în exil, nominalizat spre eliminare, eu aș fi rezistat în concurs. Ce mi-a rămas în minte a fost capacitatea organismului de a se adapta la condiții ostile. Am reușit să stau acolo trei luni și ceva și mai puteam să rămân acolo încă un an. Nu am fost niciodată primit cu drag, doar acceptat de nevoie.

Nu mi s-a spus niciodată în față, probabil diferența de vârstă. Cu toate astea, zâmbetele existau la început. Pe parcurs am ajuns să studiez, să analizez. Survivor România reprezintă 24 de ore din 24 departe de ce faci tu în mod normal”, a povestit fostul concurent de la Survivor România în emisiunea ,,La Măruță” de la Pro TV.