Prima reacție a vedetei bătute în București. Ce a spus Cristina Joia

O zi normală de cumpărături s-a terminat pentru Cristina Joia la spital. Ce spune vedeta de la Pro TV despre bătaia primită într-un magazin din Bucureşti?! S-a întâmplat de faţă cu toată lumea!

Designer la emisiunea “Visuri la cheie”, show difuzat pe Pro TV, Cristina Joia este şocată de cele întâmplate. Aceasta a fost agresată, în plină zi, de o femeie, într-un supermarket din Bucureşti, iar martorii nu au intervenit nicio secundă. Mai mult, vedeta a trebuit să sune singură la Urgenţe pentru a primi îngrijiri medicale. Se pare că lovitura primită a fost una serioasă, dat fiind că a intrat direct în operaţie.

M-am trezit cu un pumn în față. A fost incredibil de puternică, pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuțit la mână și am căzut. Mi-a țâșnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau. Nimeni nu suna la poliţie sau SMURD, ea a fugit, mi-era foarte rău deja”, a declarat Cristina Joia, conform celor de la Pro TV.

“Am sunat singură la ambulanță, timp în care un domn a sunat la poliție. Am ajuns la spital și am fost operată de urgență pentru că aveam piramida nazală spartă. Acum sunt în continuare în spital, iau calmante pentru durere și aștept că medicii să-mi spună că este totul în regulă. Încă nu-mi vine să cred ce mi s-a întâmplat, dar mi-am mai revenit din șoc.

Nefericitul incident a avut loc sâmbătă seară, într-un magazin de pe Calea Şerban Vodă, aceasta fiind lovită puternic în faţă cu un obiect dur.

Motivul “scandalului” a fost faptul că vedeta Pro TV i-ar fi reproşat agresoarei că a blocat, cu maşina, trecerea de pietoni din faţa magazinului. Enervată pentru că i s-a atras atenţia, femeia a urmărit-o pe Cristina Joia în supermarket şi a lovit-o.

“M-am îndreptat către magazin și o văd pe această femeie care iese din magazin și se îndreaptă către mașină, și am întrebat-o dacă e mașină ei. Mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar pe care nu-l pot reproduce că ce mă intereseza pe mine. Am intrat în magazin și am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele și când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față”, a mai spus Cristina.