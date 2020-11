Vedetă PRO TV, bătută până la sânge. A ajuns de urgență la spital. Ce se întâmplă cu ea

Pentru cei care se uită la PRO TV, numele de Cristina Joia este unul cunoscut. Cristina Joia face parte dnin echipa show-ului ”Visuri la Cheie”, difuzat de postul din Pache Protopopescu. Din păcate vedeta a avut mari probleme de curând.

Pentru fanii ”Visuri la Cheie”, cel puțin îna cest sezon, Cristina Joia este o permanentă participantă la visurile celor mai puțin norocoși. Numai că, de data asta, Cristina Joia a fost cea mai puțn norocoasă. Recent tânăra a fost victima unei agresiuni destul de grave. Totul a plecat de la un loc de parcare, undeva în București. Cristina Joia își parcase mașina personală în fața unui magzin din București. Agresorul, o altă femeie, i-ar fi reproșat că a parcat ilegal și s-a năpustit asupra ei. În urma atacului, Cristina Joia s-a ales cu nasul spart, fiind transportată de urgență la Spitalul Bagdasar-Arseni.

”Cristina Joia, unul dintre designerii emisiunii Visuri la cheie, a fost victima unui atac extrem de violent, petrecut ieri dupa-amiaza, intr-un magazin din Calea Serban Voda. O femeie careia ii reprosase ca a blocat cu masina o trecere de pietoni, dar si parcarea magazinului, s-a napustit asupra realizatoarei aflata la cumparaturi, pe care a lovit-o in plina figura cu un obiect tare – nu e clar daca un „box” sau cheie – zdrobindu-i nasul si provocandu-i o rana de cativa centimetri.

Cristina povestea recent despre participarea ei la show-ul ”Visuri la Cheie”, unde este unul din membrii importanți ai emisiunii, conștientă fiind că îi va schimba viața. Designerul a recunoscut că a învățat să aprecieze anumite lucruri pe care toți le luăm ca un dat înainte. În același tim recunoaște că a învățat să fiE recunoscătoare pentru lucrurile simple.

”Emisiunea ”Visuri la cheie” a pus o lupă și pe felul în care sunt eu ca om, ce-mi doresc să fac, valorile mele. Am învățat să apreciez anumite lucruri pe care le luam ca un dat înainte. Am învățat să fiu recunoscătoare pentru lucrurile simple: că am un acoperiș deaspura capului. Atunci nu te mai vaiți pentru orice nimic. Nu ți se mai pare un capăt de țară că nu ți-a crescut gazonul cum trebuie, de exemplu. Avem sentimentul că, de multe ori, trăim într-o bulă și pierdem lucrurile care sunt cu adevărat importante și pe care nu ți le poate lua nimeni, respectiv forța ta interioară, dragostea pentru ceilalți.”, povestea Cristina