Vedeta pe care nimeni nu a recunoscut-o la PRO TV. Adela și Cove, uluiți de noul look

Vorbește Lumea a găzduit azi o mână de artiști, unii din cei mai iubiți ai vremii. Pe lângă solistele deja cunoscute și-a făcut apariția o alta pe care mulți abia au recunoscut-o. Adela și Cove au rămas înmărmuriți la apariția ei.

Cea mai proaspătă și surprinzătoare colaborare artistică o are pe una din vedetele care a reușit recent să se reinventeze. Este vorba despre Minodora, care și-a făcut apariția la emisiunea Vorbește Lumea într-un mare stil. Alături de colegele de breaslă, iar acum și de proiect, artista a furat privirile tuturor când a pășit în platou. Solista a slăbit atât de tare încât i-a uimit pe prezentatorii show-ului. Deși mulți nu știau că poate aborda și acest stil vestimentar, Minodora a surprins pe toată lumea cu ținute extrem de sexy atât în videoclip cât și la prezentarea piesei.

În stânga și-n dreapta sa se află: Anda Adam, Anna Lesko, Claudia Pavel, Emy Alupei și ultimul, dar nu cel din urmă, Costi Ioniță. „Suntem in drum spre Pro tv , Vorbeste lumeaaa!! Ora 12:10 mi ! Reginele ,, Binele nostru” Costi Ionita „, a fost mesajul Minodorei alături de o poză în mașină, în drum spre studioul Pro TV unde urma să prezinte noua bombă a trending-ului.

„Întotdeauna am fost capricioasă și am făcut numai ce am vrut. Doctorul mi-a spus că dacă vreau să slăbesc mai mult de 20 kg, trebuia să slăbesc 30 kg, să nu mai mănânc între mese. Ce se întâmplă, mănânc 4-5 guri și nu mai pot! Iar eu ar trebui să stau o oră la masă. Nu fac acest lucru. Mănânc 4-5 guri, m-am săturat și peste 2 ore îmi este iar foame. Vă mai spun că nu mănânc prăjit nimic, decât la cuptor, pe grătar sau fiert! Nu mănânc gras deloc, nu mănânc paste, orez sau cartofi, fără dulciuri după ora 19.00 seara, iar la ora 20.00 dorm, ca să nu mi se mai facă foame. Foarte important este să vă păstraţi orele de mâncare. Acum, de mai bine de un an de zile, sunt atentă la ce mănânc. Mănânc mai puțin și mă ajută niște picături aduse din străinătate care taie pofta de mâncare. Eu am făcut două luni de zile masaj și intenționez să intru ca lumea la sport“

Minodora