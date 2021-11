Prima reacție a lui Cătălin Botezatu după ce a fost implicat în scandalul testelor covid-19 din școli

Prima reacție a firmei Viggo Fashion, în care Cătălin Botezatu e partener de afaceri, după scandalul testelor covid-19 din școli. Firma a câștigat la licitație un contract pentru achiziţia de testele de salivă pentru şcoli organizată de Oficiul Național pentru Achiziții Publice la care au participat trei firme: Viggo Fashion International SRL, MEDPARK B.V şi EVA HEALTHCARE SRL.

Astfel, potrivit informațiilor apărute în presă, Viggo Fashion International SRL va livra cele mai multe dintre aceste teste, mai exact cinci milioane și va încasa de la stat peste 18 milioane de euro. Totodată, s-au clarificări și în ce privește relația lui Cătălin Botezatu cuViggo Fashion.

Tot acolo este specificat că celebrul creator de modă reprezintă imaginea brandului de îmbrăcăminte VIGGO, una dintre puținele mărci de modă masculină de renume din România și că relațiile acestuia cu reprezentanții VIGGO sunt bazate pe respect, prietenie de lungă durată și pe o echitabilă promovare a imaginii.

”Mai mult, Cătălin Botezatu nu deține o participație financiară în cadrul firmei ce a castigat licitatiile. În ceea ce privește contractele de achiziție publică de echipamente de protecție/medicale destinate combaterii virsului SARS-COV 2 în care VIGGO are calitatea de furnizor, trebuie precizat că obținerea respectivelor contracte reprezintă rezultatul unor proceduri de atribuire derulate în mod transparent și cu promovarea concurenței, numeroase companii paticipând în mod constant la astfel de proceduri derulate de diverse instituții publice”, se arată în dreptul la replică.

”Totodata, este partener de afaceri intr-una din societatile grupului ce are ca obiect de activitate strict comercializarea produselor textile si dezvoltarea internationala a brandului. Acest parteneriat nu se extinde, insa, in domeniul produselor medicale.”, se indică în acest drept la replică.

În dreptul la replică amintit se face referire și la testele de salivă destinate școlilor.

”Referitor la testele pentru salivă destinate școlilor, precizăm că am participat la Lotul 1 al unei proceduri de achiziție publică care a fost derulată în transparent de Oficiul Național de Achiziții Centralizate, fiind publicat pe pagina de internet a instituției un anunț de participare și documentația de achiziție publică.

În competiție cu numeroase alte companii, am elaborat și depus o ofertă conformă și competitivă, fiind desemnați potențiali semnatari ai unui acord-cadru (promisiune de contractare), clasați pe locul 2 cu o cantitate de 5.000.000 teste din totalul de 23.500.000 teste care au făcut obiectul achiziției pentru Lotul 1 la care am participat. Am ofertat o cantitate limitată de produse pentru a avea siguranța că, indiferent de eventualele evenimente imprevizibile legate de finanțare, producție, transport/alte etape ale livrării, vom livra în termenul de 5 zile de la intrarea în vigoare a contractului.

Produsele livrate sunt fabricate de către un producător de renume din China care comercializează teste de depistare a virusului în numeroase țări din Europa, produsele fiind autorizate de către Comisia Europeană. (…)

Trebuie precizat că simpla desemnare în calitate de câștigător al unei licitații publice nu înseamnă automat că este garantată încheierea, derularea acordului-cadru și semnarea contractelor subsecvente. Astfel, se impune a se evita calcularea profitului unei companii prin raportare la valoarea totală estimată a acordului-cadru care reprezintă exclusiv o promisiune de contractare, cantitățile efectiv achiziționate putând fi net inferioare celor estimate. Mai mult, trebuie avute în vedere costurile însemnate de producție și transport a produselor precum și riscurile generate de actualul context sanitar și economic în ceea ce privește disponibilitatea, valoarea respectivelor produse dar și eventualele blocaje în etapele de livrare. (…)”, se arată în dreptul la replică.