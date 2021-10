Câte clase are, de fapt, Cătălin Botezatu. Ce meserie trebuia să practice

Cătălin Botezatu este unul din cei mai mari designeri din România. Ce studii are fostul jurat de la ‘Bravo, ai stil’ și ce meseria ar fi trebui, de fapt, să practice? Fanii săi nu știau acest detaliu.

Cătălin Botezatu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Acesta este cunoscut de toți românii ca fiind una din cele mai longevive prezențe din moda zilelor noastre și cel mai important designer din țară. De asemenea, el este și iubit pentru aparițiile sale pe micile ecrane.

Puțini, însă, știu ce studii are fostul jurat de la emisiunea „Bravo, ai stil”. Cătălin Botezatu și-a început cariera în anul 1984 ca manechin al casei de modă Venus în momentul în care era condusă de Zina Dumitrescu.

Doi ani mai târziu își deschidea prima casă de modă proprie și lansa numeroase colecții și o linie de lenjerie masculină pentru care este încă cel mai cunoscut. Vedeta de televiziune a avut prezentări pe toate continentele de modă și în toate marile capitale din Europa.

De asemenea, este designer-ul român cu cele mai multe preții obținute de-a lungul activității. Cu toate astea, nu a studiat mereu arta. Cătălin Botezatu a fost un elev silitor și a terminat un profil de matematic-fizică, iar tatăl lui își dorea să devină inginer.

Creatorul de modă a lăsat în urmă visul părintelui său și și-a urmat dragostea pentru modă. Acesta a absolvit Institutul European de Modă la Milano, loc unde a învățat tainele meseriei.

„Da, am trecut prin toate etapele imbecile, cu treapta întâi, a doua, pe care a trebuit să le iau cu note mari. Am terminat liceul cu 9,90. E adevărat, am fost un tocilar. Am terminat un liceu de matematică-fizică.

Am dat admiterea la Energetică, pentru că, fiind înainte de Revoluţie, tatăl meu îşi dorea să plec la Reactorul Nuclear din Canada, să fug efectiv. Aveam nişte relaţii acolo. Asta îşi dorea, să fiu inginer ca şi el”, a mărturisit Cătălin Botezatu în urmă cu ceva timp.