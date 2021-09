Prezentatoarea PRO TV care abia doarme 2 ore pe noapte de când are emisiune nouă: “Muncim non-stop”

Postul de televiziune PRO 2 aduce un show inedit din toamna aceasta, și anume, ”Femeia alege”, un show despre realitate, iubire și emoție. Gazda emisiunii care se filmează în Turcia a mărturisit că abia dacă apucă să doarmă două ore pe noapte întrucât se filmează mai tot timpul.

Prezentatoarea emisiunii ”Femeia alege” este frumoasa actrița Majda Aboulumosha, fostă concurentă a emisiunii Survivor România, de la Kanal D, dar și ”Ferma”, de la Pro TV.

Majda Aboulumosha a dat mai multe detalii despre acest nou proiect, în emisiunea Vorbește Lumea, de la Pro TV.

“Muncim non-stop de când am aterizat. Nu am apucat să cutreier prin Istanbul. Am emoţii pentru acest proiect, se simt cele două ore dormite pe noapte, dar cred că oamenii se vor regăsi în această emisiune. Avem cinci femei puternice în show. Eu mă voi întoarce în ţară la finalul lunii ianuarie, sunt multe lucruri de făcut, de descoperit, de filmat”, a spus Majda Aboulumosha la Vorbeşte Lumea.