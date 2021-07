Gătește cu Majda debutează azi la 12:00. Rețeta simplă și rapidă a fostei concurente de la Survivor România

Celebra Majda vine în fața fanilor cu un show culinar mult așteptat de cei care îi cunosc deja de ani buni pasiunea pentru mâncare, dar în special pentru dulciuri. Care este rețeta simplă și rapidă cu care fosta Faimoasă de la Survivor România o aduce în fața tuturor?

Gătește cu Majda: ce rețetă propune vedeta?

‘Gătește cu Majda’ vine în fața fanilor în cadrul Știrilor Kanal D și propune fanilor rețete pe care le pot face și ei acasă, delicioase și cât mai rapide. Pașii sunt explicați simplu de către fosta concurentă de la ‘Survivor România 2021’. Astăzi își face apariția proiectul actriței care va fi difuzat la Kanal D, la orele 12:00. De această dată, vedeta aduce telespectatorilor o rețetă somon crispy cu tacos.

Rezultatul va fi unul extrem de delicios și cu care cu siguranță îi vei surprinde pe invitații tăi sau pe cei din familie la o întâlnire de weekend. “Prima editie vine cu o reteta gustoasa, spectaculoasa si plina de culoare.

Imi doresc ca oamenii sa se distreze in bucatarie, asa cum o fac si eu!”, spune Majda. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare știu deja de ani buni de pasiunea sa și îi cer des sfaturi în privința rețetelor pe care chiar ea le prezintă sau pe care ei le găsesc pe diverse site-uri de specialitate.

‘Prima prăjitură am făcut-o la 12 ani’

Frumoasa actriță a susținut că a descoperit că îi place să gătească încă de când avea 7 ani, moment în care petrecea foarte mult timp alături de bunica ei care făcea cozonaci și tot felul de dulciuri:

‘De la ea am învăţat multe. Prima prăjitură am făcut-o la 12 ani, îmi aduc aminte că erau fursecuri dintr-un ou. De atunci m-am specializat, am făcut şcoala horeca, am fost la cursuri predate de chefi atât în ţară, cât şi în străinătate, ştiu zeci de reţete şi fac tot felul de combinaţii.’

De ce adoră să gătească dulciuri în special?