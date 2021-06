Ce plan are Majda după Survivor România. Fosta concurentă a spus răspicat

Majda Aboulumosha nu mai are nevoie de nicio descriere. Este una dintre cele mai frumoase și populare vedete din România, iar după ce a participat la Survivor România, diva a căpătat și mai multă notorietate în showbizul autohton. Ce planuri are senzuala brunetă pentru viitor. Fanii au ascultat cu entuziasm.

Fosta Faimoasă Majda trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale alături de fiica ei. Pentru ea, familia a fost mereu pe primul plan și și-a dorit copii dintotdeauna. Având în vedere faptul că Majda și fetița ei au o relație incredibilă, nu este exclus ca frumoasa brunetă să îi facă o surpriză micuței sale, dăruindu-i un frățior sau o surioară.

Majda de la Survivor România a declarat că și-ar mai dori un al doilea copil, iar deși nu este însărcinată momentan și nici vede o sarcină în viitorul ei apropiat, fosta Faimoasă a subliniat faptul că atunci când copilul va veni va fi primit cu brațele deschise.

Majda Aboulumosha a rămas cu sechele după ce a participat la Survivor România. Frumoasa brunetă a povestit că presiunea competiției din Republica Dominicană și condițiile grele de supraviețuire și-au pus amprenta asupra psihicului și fizicului său.

Însă, nici foamea, nici oboseala, nu au afectat-o atât de tare pe brunetă precum dorul de casă și de fiica ei, de care este nedespărțită:

„Am simţit de multe ori că nu mai pot, îmi era foarte greu fără fetiţa mea, dar mereu mă duceam lângă un copac şi încercam să-mi găsesc puterea să continuu şi să lupt pentru echipa Faimoşilor.

Mi-am dorit să nu-mi dezamăgesc colegii, am dat tot ce am putut pe fiecare traseu. Dacă am avut ceva de spus, am spus, mi-am menţinut punctul de vedere, dar nu mi-am dorit niciodată să rănesc pe cineva”, a declarat Majda, după ce a fost eliminată de la Survivor România.