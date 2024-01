Prezentatoarea care ar fi dat-o afară pe Simona Hapciuc din televiziune. Ce s-a întâmplat în culise: ”Nu mă vrea acolo” VIDEO EXCLUSIV

În cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, Simona Hapciuc a recunoscut de ce nu mai este prezentatoare la Antena Stars. Vedeta susține că Ameri Nasrin nu o plăcea și ar fi fost geloasă pentru că Simona a fost adusă pentru a suplini rolul de co-prezentator la emisiunea matinală.

După spusele blondinei reporterului Playtech, Nasrin s-ar fi comportat rece și acidă cu aceasta, însă situația nu a a escaladat în niciun fel, deoarece Simona a ales să plece de bună voie, fără a demonstra nimic nimănui.

Eu din prima zi nu am fost plăcută, acceptată și integrată, deși vindecarea mea deja începuse. Intrasem cumva.. așa, am zis să nu deranjez pe nimeni cu nimic. Și cu toate astea, au fost persoane care nu m-au plăcut, în speță persoana cu care a fost și scandalul. La sfârșitul perioadei de probă, Angela a venit la mine și s-a pus lângă mine și mi-a spus că sunt plăcută și că ar vrea să rămân”, a mărturisit vedeta reporterului Playtech.

Dacă ți se pun piedici din prima, ți se vor pune în continuarea. Angela Ciupitu m-a căutat pe mine în Star Matinal, ei deja erau în căutarea unei co-prezentatoare, cred că m-au luat atunci că ieșisem de la Survivor, cred că am fost la îndemână. Am avut acea perioadă de probă cred că de 10 zile, a fost la mare, era luna august și Angela mi-a zis asta, că e o perioadă de treabă, dacă mă place publicul mergem înainte, dacă nu, nu.

Nasrin Ameri, prezentatoarea de la Antena Stars, despre care Simona Hapciuc a declarat că ar fi avut o problemă personală cu fosta concurentă Survivor, este una dintre vedetele îndrăgite de publicul român.

În prezent, Nasrin a renunțat la televiziune, mai ales că acum este și mămică, însă are un podcast pe canalul de Youtube, numit ”Ameritat cu Nasrin”, la care au participat deja diferite vedete din showbiz-ul românesc.

Simona Hapciuc a fost de părere că nu a fost deloc înțeleasă, ea fiind o fire puțin mai anti-socială, date fiind problemele prin care a trecut prin viață fosta concurentă Survivor.

Astfel că, odată ce nu s-a simțit primită pe platou, Simona a decis să nu mai rămână la Antena Stars.

„Iar eu i-am spus ”Nu mă simt bine, nu pot să rămân, respectiva nu mă agreează, se vede”. Era atât de pe față că nu mă vrea acolo încât îmi scria lumea că se vede că nu mă tolerează.

Când eram acolo m-au întrebat oamenii ”Se vede că nu te vrea acolo, ce are cu tine?”. Dar nu înțeleg chestia asta, dacă tu ești la cârmă de atâta timp, cum să fii geloasa pe una care era în perioada de probă. Poate a fost și din cauza faptului că ea era foarte obișnuită..ei îi plăcea să fie foarte validată și băgată în seamă.

Eu nu sunt un om sociabil, iar când am început la Antena Stars eram foarte retrasă. Când ea intra și toată lumea îi zicea cât de frumoasă e, eu nu îi mai ziceam, poate că asta a deranjat-o, că nu primea atenție din partea mea.

Poate i s-a părut că sunt răutăcioasă. Ei ieșeau la prânz să mănânce toți, eu de cele mai multe ori mergeam în cameră și stăteam singură, dar nu pentru că aveam ceva cu ei, așa eram eu. Eu am un an și două luni de când sunt la RXF, nu am fost la nicio petrecere după vreo gală. Eu dacă nu sunt în pat la ora 22.00, sufăr o săptămână. Nu a existat nicio bătaie”, a declarat Simona Hapciuc în exclusivitate pentru PlayTalk by Playtech Știri.