Ameri Nasrin a născut. Ce a postat în mediul online vedeta. Foto

Cea mai frumoasă zi din viața vedetei a venit! Ameri Nasrin a născut! Prezentatoarea a făcut marele anunț pe o platformă de social media, într-un mod inedit. Imaginea a stârnit un val uriaș de reacții în rândul internauților.

Momente de fericire fără margini pentru îndrăgita prezentatoare. La câteva luni după ce și-a anunțat admiratorii din mediul online că urmează să aducă pe lume un băiețel, Ameri Nasrin a născut.

Proaspăta mămică este în culmea fericirii, după ce a avut ocazia să își țină în brațe pentru întâia oară bebelușul. Vedeta a publicat pe o platformă de social media o fotografie în care apare mânuța copilului. În descrierea imaginii, Ameri Nasrin a scris un mesaj scurt pentru fiul ei:

Cum era de așteptat, reacțiile celor care îi urmăresc activitatea în mediul online nu s-au lăsat așteptate. Printre cei care au felicitat-o pe Ameri Nasrin se numără și Doinița Oancea și Nicole Cherry.

În luna februarie, vedeta vorbea despre sarcină, în exclusivitate pentru Playtech Știri, când ne-a dezvăluit cine vor fi nașii fiului ei: Valentina și Cristi Borcea.

„Sunt în trimestrul al doilea de sarcină, dar am o sarcină foarte ușoară, n-am avut nicio problemă. Ca orice graviduță, mă tot gândeam și eu, ascultam sfaturi, citeam lucruri despre sarcină, dar n-am avut probleme.

Toată viața am fost o pofticioasă la mâncare. În prezent, nu poftesc la ceva special. Am făcut însă tot posibilul să mănânc mult mai sănătos ca înainte, adică mai multe fructe. Fac cât de des pot o salată delicioasă, cu tot felul de fructe, kiwi, mere, pere.

De mâncat, mănânc cam orice, nu am nicio restricție, am luat în greutate cam 7 kilograme, dar nu mă interesează numărul kilogramelor, sănătatea e importantă. Îmi mențin însă condiția fizică, și acum sunt la sală, fac exerciții destul de normale, dar cu greutăți foarte mici, sub atenta supraveghere a antrenorului meu Alex”, ne-a dezvăluit Ameri.