Primul interviu cu Nasrin Ameri, după demisia de la Antenă. Ce spune despre nașul Cristi Borcea și despre plecarea lui Dan Negru din trust EXCLUSIV

Reporter Impact.ro: În luna decembrie ți-ai anunțat demisia, în direct, de la Antena Stars, după 8 ani de matinal. Cât de greu a fost să iei această decizie, ce nu a mai funcționat și când vei reveni pe micul ecran?

Nasrin Ameri: Nu a fost ușor, a necesitat mult timp de gândire, însă m-am ghidat după ce am simțit că e mai bine pentru evoluția mea!

Nu a fost neapărat vorba despre ceva ce funcționa sau nu, ci am considerat că e momentul să experimentez și altceva în domeniul televiziunii.

Voi reveni în viitorul apropiat cu un proiect, sper eu, care să fie iubit de telespectatori.

Ce spui despre neașteptata plecare a lui Dan Negru din trustul Intact? Cum vezi toate aceste demisii ale foștilor tăi colegi, Cristi Brancu, Mihai Morar…

Nasrin Ameri: Cred că orice schimbare e binevenită în viața fiecăruia. Fie pe plan personal, fie profesional. Dan Negru mi-a fost trainer, l-am admirat dintotdeauna pentru profesionalismul și devotamentul de care a dat dovadă!

Cu Cristi Brancu și cu Mihai Morar am fost colegă la aceeași televiziune. Mai mult, cu Cristi Brancu am lucrat timp de un an la emisiunea pe care o prezenta, ”Agentul Vip”.

Am fost reporter, scriam materiale și, în ultimele luni, eram prezentă și în platoul emisiunii, în direct. Toți trei au știut să se adapteze și să urmeze cursul firesc al lucrurilor și au realizat emisiuni de-a dreptul remarcabile. Totul ține în a ști să te adaptezi. Nu cred că e loc de regrete…

Ca să lucrezi la matinal te trezeai foarte devreme. Care era programul zilnic? Bei cafea? Ce tabieturi ai dimineața?

Nasrin Ameri: În primul rând, programul meu din viața de zi cu zi depindea foarte mult de programul matinalului.

Trezindu-mă foooaarte devreme, la 05.40, evitam ieșirile târzii. Trezitul de dimineață nu a reprezentat o problemă pentru mine, ba chiar nu aș exclude ideea de a începe tot o emisiune matinală.

Însă, atribuțiile mele nu se terminau odată cu încheierea emisiunii, pe parcursul zilei mă ocupam de tot ce însemna conținut: idei, subiecte, invitați. Am fost foarte implicată.

Cât despre tabieturi, culmea, acasă sau în oraș nu am băut niciodată cafea, la muncă, alături de colegi, da! Mai degrabă, lapte cu cafea.

Anul trecut a fost un an al evenimentelor frumoase. Te-ai cununat civil. Cum mai e dragostea în pandemie, de ce sunt însă și atât de multe divorțuri?

Nasrin Ameri: Din primul an pandemic am avut parte de evenimente frumoase. Eu si soțul meu ne-am cumpărat casa pe care ne-am dorit-o și ne-am mutat împreună.

În următorul an a avut loc și cununia civila. Consider că, în cazul nostru, faptul că nu ne-am grăbit și că am făcut anumite lucruri la momentul potrivit, a contat foarte mult!

Din experiența avută la emisiune, a divorțurilor mult comentate din showbiz, am constatat că mulți dintre ei nu se cunoșteau suficient. Sau pur și simplu se complăceau într-o căsnicie toxică, doar de dragul unui confort sau ideii că au pe cineva.

Când vei îmbrăca rochia de mireasă, pe când nunta?

Nasrin Ameri: Anul acesta va avea loc nunta. De-abia acum simt că încep să am emoții, pentru că știu tot ce împlică.

Ați fost nășiți de Cristi Borcea și de Valentina Pelinel. De ce i-ați ales pe ei? Ați petrecut împreună și Sărbătorile…Ce admiri la părinții voștri spirituali?

Nasrin Ameri: Cristi si Valentina ne sunt mai mult decât prieteni, suntem familie. Așa ne-am considerat și înainte de a-i alege ca nași.

Se spune că părinții spirituali sunt aceia pe care poți conta oricând, pe care îi poți suna la orice ora. Și este reciproc. Ținem legătură constant și îi considerăm a fi un exemplu.

În fiecare familie există obstacole, peste dacă reușim să trecem, devenim și mai uniți și mai puternici. Ei sunt exemplul că iubirea învinge tot!

Numele tău, Nasrin Ameri, e unic cred în România, iar tu ai un chip exotic… Care e povestea numelui? Vorbește-ne despre tatăl tău, despre mama ta…

Nasrin Ameri: Numele meu este persan, tatăl meu fiind din Iran. Pe mama o divinizez, avem o relație foarte apropiată.

Însă, cu tatăl meu nu aș putea spune că am vreun fel de relație, pentru că am crescut fără el. Nu mi-am văzut tatăl de mai bine de 20 de ani.

Nu aș avea foarte multe lucruri de povestit, pentru că amintirile mele cu el se reduc la vârstă de 8 ani, atunci când a ales să plece.

Am mai ținut legătura, dar foarte rar. Însă, am o familie numeroasă, care mi-a oferit toată dragostea de care aveam nevoie.

Ți s-a întâmplat să ai o experiență paranormală? Multe vedete susțin că oameni dragi care s-au stins din viață le apar în vis…

Nasrin Ameri: Cred în semne. Uneori, le conștientizez pe moment, alteori, după ce mi s-a întâmplat ceva. Singura persoană care nu mai e printre noi și care mi-a apărut în vis a fost Florin Condurățeanu.

A fost și va rămâne un om tare drag sufletului meu. M-a afectat foarte mult pierderea lui, ca în cazul multora care l-au cunoscut.

Mi-a zâmbit în vis, era fericit, lucru care m-a bucurat apoi. Se întâmplase la fix 40 de zile după moartea lui Nea Țuțu, când se spune că sufletul este adus de către îngeri din nou în fața lui Dumnezeu.

Ce pasiuni ai? Ce-ți place să faci în timpul liber?

Nasrin Ameri: Ador jocurile de societate și serialele! Avem în plan câteva vacante anul acesta. Citesc, fac sport, mă ocup de campaniile de promovare.

Ai realizat sute de interviuri, la matinal… Care vedete ți-au adus cele mai bune audiențe?

Nasrin Ameri: Pentru mine a contat foarte mult abordarea și nu personajul în sine. Faptul că am reușit prin întrebările adresate să determin un om să își deschidă sufletul în fața întregii țări, a contat mai mult decât orice.

Am avut surpriza ca personaje nu foarte mediatizate să aibă în spate povești impresionante de viață. Însă, la acest capitol, am fost selectivă, mă pot lăuda cu multe vedete consacrate care mi-au acceptat invitația de a-mi oferi un interviu sau care să vină în platoul emisiunii.

Știm bine că, până la urmă, televiziunea e o afacere. Totul se reduce la cifre.

Dacă, la final, am reușit să descopăr un om și care să livreze și un subiect de calitate și audiență bună, înseamnă că mi-am făcut treaba! Și, da! Am reușit de fiecare dată!