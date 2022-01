Previziuni horror despre 2022: „Va fi un an al dezastrelor!” Cu ce se va confrunta omenirea

Fie că ne place sau nu, sau fie că ținem cont sau nu, numerologii au făcut câteva previziuni legate de ce urmează. Se pare că anul 2022 va fi despre relații, realizări și echilibru. Astrologii au mai prevăzut anul 2022, ca un an al dezastrelor naturale. Printre cei care au anunțat predicțiile pentru noul an se numără și Mihai Voropchievici. Alte predicții, din punct de vedere energetic, le-am aflat de la Lidia Fecioru, dar și de la Anca Dimancea, cu privire la predicțiile zodiacului chinezesc pentru acest an.

Numerologia, studiul numerelor. O semnificație spirituală în viața unei persoane

În numerologie, avem numere de an personale și numere de an universale. Numerele anului personal pot fi folosite pentru a afla cum te va afecta personal un an, în funcție de ziua ta de naștere.

Numerele anului universal dictează temele sau energia pe care toată lumea de pe glob o va experimenta într-un anumit an. Anul acesta este un an universal șase, iar asta înseamnă relații, obiective și stabilitate.

Numerologia este studiul numerelor în ideea că acestea au o semnificație spirituală în viața unei persoane. Practica se bazează pe o relație divină sau mistică între un număr și evenimente sau sentimente, putând fi extinsă chiar și la valoarea numerică a literelor din cuvinte, nume și idei.

Numerologul Mihai Voropchievici și previziunile anului 2022

Astrologul și expertul în numerologie Mihai Voropchievici a adus previzunile pentru noul an 2022, conform numerologiei. Dacă vreți să vă faceți o idee despre cum va fi anul 2022, numerologia are câteva sugestii. Aflarea „anului universal” în numerologie te poate învăța ce este posibil să se întâmple într-un anumit an.

Anul 2022 este despre relații, obiective și stabilitate

Pentru a găsi anul universal în numerologie trebuie să faci o sumă rapidă, conform experților. Adunați cifrele separate ale anului calendaristic, pentru 2022 este 2+0+2+2+2 = 6. Și apoi, dacă obțineți un număr cu două cifre, adăugați aceste numere împreună pentru a obține o singură cifră. Acest lucru înseamnă că 2022 este un „an cu șase”, iar 2021 a fost un „an cu cinci”.

„Este un an 20-22. După cum puteți vedea avem deja trei de „2”, ceea ce rezultă un „6”. După anul „5” tumultos, când totul era pe factorul de neașteptat, mai este nevoie și de dragoste și armonie. Anul universal „6” este menit să ne aducă tuturor dragoste și armonie. În primă fază, anul universal „6” are 87% liniște, pace, aromonie și tot ce înseamnă dragoste, dar pe lângă lucrurile pozitive ar cam trebui să ne așteptăm și la alte lucruri cu încărcătură negativă.”, spune Mihai Voropchievici la Antena 3.

Conform previziunilor numerologice pentru anul 2022, din punct de vedere personal, anul acesta va fi despre

Ajustare și armonizare

Responsabilități internaționale luate în considerare

Mișcări pentru îmbunătățirea condițiilor de sănătate

Progresul în domeniul educației

Economia casnică

„Nu este un an întâmplător pașnic. Exisă realinieri din punct de vedere politic. Pot exista chiar lovituri de stat, revoluţii, nici războaiele nu sunt excluse. Aici, ne referim pe tot globul. Totul se va face la nivel mare, deci nu discret. Ies secretele la iveală. Cheltuielile inutile sunt la tot pasul și ne vor urmări. Este un an în care portofelul trebuie sigilat. Tentațiile sunt foarte mari. Fiind un an de dragoste și frumusețe, va fi mai greu.”, spune același Mihai Voropchievici.

Voropchievici: „Profesiile care sunt avanjate în acest an universal 6″

Previzunile numerologului Mihai Voropchievici aduc în atenția celor interesați și aspectul financiar al anului 2022, iar cei care sunt direcți targetați pentru noul an, sunt exact cei care au avut de suferit în ultimii ani din cauza pandemiei,

O să avem bani din două surse. Din salariu și o oportunitate de a găsi alte surse adiacente. Avem și două alegeri. O iau sau nu o iau. Profesiile care sunt avanjate în acest an universal „6” sunt: tot ce însemnă cadru militar, chirurgii, piloții, HoReCa, IT, serviciile de croitorie, dar și toate profesiile care cer asumarea de responsabilitate Este un an propice pentru aceste meserii. Avantajul anului este acela de a avea șansa de a alege. Avem șansa de a alege. Nu mai sunt constrângerile de anul trecut”, a mai spus Mihai Voropchievici.

Cum va fi anul 2022, din punct de vedere energetic, ce spune predicțiile astrologice

Dacă din punctul de vedere al numerologiei lucrurile au și părți pozitive, dar și negative, din punct de vedere energetic, spune Lidia Fecioru, anul 2022 va fi an al elchilibrului energetic, dar și că avem responsabilitatea de a transmite energie pozitivă celor din jur.

„Din punct de vedere energetic stăm chiar foarte bine. Suntem într-un echilibru energetic. Ține de noi ce energii transmitem celor din jur. Ca receptor trebuie să fim conștienți de ceea ce transmite. De aceea, energia pozitivă va fi responsabilitatea noastră, a fiecăruia dintre noi. Oamenii să lase supărările deoparte și să nu-și reverse problemele pe nimeni. Au fost foarte multe lecții de învățat în această perioadă a anului „5”, a adăugat și bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.

Anul 2022 sub auspiciile Tigrului de apă. Predicțiile zodiacului chinezesc

Astrologii spun că tigrul denotă putere, vitalitate și creștere, calități care, sperăm, ne vor fi de folos în timp ce încercăm să trecem peste incertitudinea pe care a provocat-o COVID-19.

La începutul lunii februarie, conform zodiacului chinezesc, se va încheia Anul Boului și va începe Anul Tigrului. Natura lentă, blândă și harnică a boului, care a manifestat starea de spirit din 2021, va fi înlocuită de viteza, forța și puterea tigrului în 2022.

Anul 2022, un an al dezastrelor naturale

Conform filozofiei antice chinezești a yinului și yangului, prin care forțele opuse se reunesc în armonie, tranziția de la un bou yin la un tigru yang ar trebui să fie palpabilă.

Tigrul activ și motivat este „foarte diferit” de boul lent, moale și pasiv, spune astrologul Anca Dimancea. Nivelul general de energie din 2022 va fi, prin urmare, mai ridicat decât a fost în 2021.

„Este un an rebel. Include doi tigrii. De aceea, s-a creat o amuletă care se numește îmblânzirea tigrilor. Toată lumea are nevoie de ea, tocmai pentru a nu ne răzvrăti prea tare. Până la urmă a crea o revoluție nu este ceva rău, însă depinde ce implică. Centrul chartului lumii vorbește despre tot anul ca fiind ocupat de o stea a dezastrelor și distrugerilor, steaua cinci. Această stea cinci ocupă tot anul 2022 până undeva în februarie 2023 și va influența întreaga lume. Va fi un an al dezastrelor naturale, dar pot fi create și de mâna omului. Ceea ce am avut în anul anterior a fost floare la ureche. Pot fi și cutremure foarte mari în lume, pot fi probleme cu apa, chiar și tsunami. De asemenea, putem auzi de erupții de vulcani, dar și de formarea sau dispariția unor insule. Deci, iată, mult tumult pe planetă!”, spune Anca Dimancea, la Antena 3.

Concluzie

Indiferent de ce prevăd numerologii și astrologii, depinde și de noi ca indivizi, cum ne vom construi acest an. Dar, cu toate astea, previzunile spun că anul 2022 va aduce încredere în sine și entuziasm la locul de muncă, precum și competență și curaj în fața provocărilor. Rămâne să vedem dacă va fi sau nu așa.