Previziunea sumbră pentru Elena Udrea. Ce o așteaptă, în curând: „De acolo nu mai are loc de întors”

Previziunea sumbră pentru Elena Udrea! După ce a fost extrădată către autoritățile române, Elena Udrea ajungea direct în spatele gratiilor. Ulterior, a tot încercat să atace în justiție sentința de executare a pedepsei de 6 de închisoare. Decizia, în cele din urmă, a fost una negativă, urmând un al doilea dosar, conform DNA. Despre acesta Udrea relata că nu ar avea nicio legătură, scriin un mesaj pe rețelele de socializare. Cu toate astea, se pare că fostul politician ar avea o plată karmică, după cum spune Carmen Harra, iar asta se va întâmpla în perioada următoare. Celebra clarvăzătoare a făcut previziunea sumbră pentru Elena Udrea, vorbind despre ce o așteaptă în curând.

Puține sunt momentele în care, celebra Carmen Harra a făcut previziuni care s-au dovedit a fi greșite. Recent, invitată la o emisiune online, Carmen Harra a făcut previziunea sumbră pentru Elena Udrea, vorbind de o plată karmică pe care aceasta o va avea de făcut în această perioadă:

Ea încă mai poate naviga o perioadă de timp, să încerce să inducă în eroare, poate, autoritățile, dar intră într-un an karmic. De acolo nu mai are loc de întors. (…)”, spune Carmen Harra despre Elena Udrea.

În intervenția sa, referitoare la Elena Udrea, clarvăzătoarea mai spune că va avea de plătit lucruri în perioada următoare, lucruri care au legătură cu trecutul acesteia și cu acțiunile întreprinse de Elena Udrea.

„Noi putem să fraierim pe oricine, să furăm, să facem…dar nu putem să ne fraierim propriul nostru destin! Nu putem să-l inducem în eroare pe Dumnezeu!

Este o divinitate și o ordine universală peste care nu putem să trecem. Oricât am fi de deștepți, oricâți bani am avea, oricâtă putere am avea, se încurcă undeva planurile noastre și nu ies așa cum am vrut noi.

(…) Karmele ei încep s-o urmărească și ea trebuie să le plătească. Ea va ajunge, până la urmă, să își plătească pedeapsa și va ajunge în pușcărie”, a precizat Carmen Harra în emisiunea „Online Story”