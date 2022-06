Previziunea lui Carmen Harra despre Elena Udrea: „Karma se plătește”

Elena Udrea e bună de plată. Universul n-o va mai ierta pe fosta ministră. Anul curent ar fi putut reprezenta pentru aceasta un bilet spre libertate. Însă cu o singură condiție: recunoașterea greșelilor. Pentru că nu a dorit să fie sinceră, toate erorile pe care le-a făcut în ultimii 12 ani din viață vor fi plătite la finalul anului curent și pe parcursul anului viitor. Iată previziunea lui Carmen Harra despre Elena Udrea!

În contextul informațiilor referitoare la când poate ieși din închisoare Elena Udrea, Carmen Harra a explicat că fosta ministră va fi nevoită să dea nas în nas cu karma. Iar asta din cauza faptului că nu a fost dispusă să-și recunoască greșelile. Dacă ar fi făcut-o, ar fi putut avea acces la un bilet spre libertate.

Acum, însă, este prea târziu. Elena Udrea va ajunge să-și plătească toate greșelile din ultimii 12 ani de viață. Previziunea lui Carmen Harra a arătat că, până la urmă, politiciana va fi nevoită să execute sentința primită de judecători în dosarul Gala Bute. Și chiar așa s-a și întâmplat, instanța respingând recursul de casație al fostei ministre.

Pentru o vreme, Elena Udrea va mai putea încerca să ducă în eroare autoritățile judiciare. Jocul ei nu va ține prea mult, însă. Iar asta din cauza karmelor care încep să o urmărească.

„ (Elena Udrea – n.r.) intră într-un an karmic și de acolo nu mai are loc de întors. Karmele ei încep să o urmărească și trebuie să le plătească. Așa că finalul Elenei Udrea este că va trebuie să plătească, chiar dacă părea că scapă. Ea nu ar trebui să mai pozeze în victimă că are copil mic, ci să accepte că a greșit”, a prezis Carmen Harra despre fosta ministră.