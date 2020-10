Presa internațională, uluită după ce Simona Halep a fost demolată la Roland Garros. Ce a apărut pe site-ul WTA

Coșmar la Roland Garros. Simona Halep a fost învinsă, în optimi, de Iga Swiatek. Poloneza de 19 ani a schimbat deznodământul meciului, vizualizat de mulți având-o ca învingătoare pe româncă. Presa internațională, la fel de uluită.

Iga Swiatek i-a înmânat duminică Simonei Halep o înfrângere cu 6-1, 6-2 în runda a patra de la Roland-Garros, pentru a-și răzbuna ieșirea din trecut, în aceeași etapă. Poloneza a avut o performanță neașteptată împotriva campioanei din 2018 pentru a intra într-un sfert de finală de Grand Slam, este notat pe site-ul Roland Garros.

„Halep nu a greșit”, scrie wtatennis.com, care completează că românca a avut „doar 15 erori neforțate – dar nu a fost pregătită pentru unghiurile și varietatea loviturilor adversarei. Împotriva celui mai bun jucător la feminim, Swiatek a dat 30 de lovituri câștigătoare, făcând doar 20 de greșeli”.

„Nu știu ce s-a întâmplat. Jucam perfect. Am fost atât de concentrată pe tot parcursul meciului și chiar sunt surprinsă că pot face asta”, a spus poloneza.

Deși Halep a rezistat bine, încrederea adolescentei a continuat să crească, lucru care a propulsat-o în teren. La un moment dat, românca se lupta doar pentru a rămâne în joc. Spiritul ei bătăios a fost evident, reușind să salveze patru puncte de întrerupere într-un al treilea joc de șapte minute, însă această priză curajoasă nu a fost începutul unei reveniri. În schimb, pe măsură ce apăsa mai necontenit cu loviturile de la sol, cercetând calitățile defensive ale rivalei, a găsit-o pe Swiatek într-o formă invincibilă.

„Nu am fost deloc experimentată anul trecut. A fost primul meu meci pe un stadion mare. De atunci, am mai jucat câteva meciuri mari. În acest moment, simt că pot rezista presiunii. Mi-am amintit că anul trecut m-a învins, dar a pierdut împotriva Amandei Anisimova în runda următoare. Am crezut că vom putea face același lucru anul acesta, dar să schimbăm pozițiile”, a spus Swiatek.