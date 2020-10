Simona Halep – Iga Swiatek live video optimi de final Roland Garros 2020. Video online pe playtech.ro

Simona Halep o întâlnește pe Iga Swiatek în optimile de finală de la Roland Garros 2020, la fel cum s-a întâmplat și în 2019. A fost atunci o victorie clară a Simonei, scor 6-1, 6-0, în doar 45 de minute. Partida de astăzi este programată pe arena Philippe Chatrier, de la ora 12:00. Cu o victorie, Simona și-a egala performanța de anul trecut de la Paris, când era eliminată de Amanda Anisimova în optimile de finală.

Simona Halep – Iga Swiatek live video optimi de final Roland Garros 2020. Eurosport transmite la TV

Partida Simona Halep – Iga Swiatek, optimi de finală la Roland Garros 2020, va fi transmisă de Eurosport 1. Televiziunea care deține drepturile TV pentru toate competițiile de Grand Slam. Va putea fi urmărită live video aici, sau pe www.playtech.ro.

La casele de pariuri, Simona Halep pornește ca mare favorită. Are cotă 1,21 pentru o victorie, în vreme ce Iga Swiatek a primit 4,50. Mai mult, cel mai probabil rezultat este victoria Simonei în minimum de seturi. Cotă 1,48 pentru scor corect 2-0. Simona Halep este singura jucătoare din România rămasă pe tabloul de simplu, după ce Patricia Țig și Irina Bara au fost eliminate sâmbătă din competiție.

„Am pierdut anul trecut în fața Simonei în doar 40 de minute, sau ceva de genul. Acum mă simt mai experimentată, simt că pot să fac mai mult. Nu am putut pune în teren tactica din acea partidă pe care am jucat-o anul trecut. Dar acum nu voi mai fi la fel de stresată.

Iga Swiatek, despre eșecul de anul trecut: „Nu știu dacă Simona Halep este mai bună decât anul trecut, dar eu sigur da!”

Oricum, a fost uriaș pentru mine să ajung în turul 4 la acea competiţie. La fel este şi acum. Nu știu dacă jocul Simonei este mai bun decât anul trecut, nu sunt eu în măsură să spun asta. Dar al meu cu siguranță al meu este”, a declarat Iga Swiatek despre confruntarea de astăzi, în fața Simonei Halep.

Nici Simona Halep nu se mai gândește la victoria de anul trecut, când o bătea în timp record pe Iga Swiatek. Este convinsă că va fi un meci foarte dificil de această dată, dar are încredere că poate obține calificarea în sferturile de finală: „Nu are legătură faptul că am câştigat atât de uşor anul trecut. Va fi cu totul şi cu totul alt meci. Ştiu la ce să mă aştept, ştiu cum joacă, este o jucătoare foarte puternică. Loveşte destul de tare mingea, aşa că va trebui să joc poate la fel cum am făcut-o azi (n.r. cu Anisimova). Eu vreau doar să joc cât se poate de bine şi să mă concentrez pe mine, nu pe adversară”, a declarat Simona Halep.