Preotul-salvamar George Zante, care a salvat sute de turiști, de la înec, propune amenzi drastice pentru cei care ignoră steagul roșu: ”S-au înmulțit bombardierii!”. De ce nu l-a impresionat serialul Baywatch EXCLUSIV

George Zante lucrează ca salvamar, pe litoralul românesc, de aproape 30 de ani. A întors din ghearele morții sute de persoane, aflate la un pas de înec. Între timp, a devenit și preot, la un lăcaș de cult din Negrești, Constanța.

Părintele-salvamar ne-a oferit un interviu interesant, exclusiv pentru Playtech Știri, atât despre metodele de salvare de la înec, dar și despre problemele cu care se confruntă eroii de la malul mării.

Preotul-salvamar, care salvează atât trupul, cât și sufletul, este nelipsit de aproape 30 de ani, de pe plajele de la malul mării.

Este, însă, neplăcut surprins de faptul că turiștii au devenit tot mai obraznici, sfidând avertismentele salvamarilor, în zilele în care marea le poate pune viața în pericol.

Propune amenzi uriașe pentru cei care se avântă în valuri, când este arborat steagul roșu:

Cu acest prilej, George Zante trage și un semnal de alarmă, de care părinții trebuie să țină cont, pentru a evita tragediile:

”Deși sunt preot, merg în fiecare an pe litoral. Chiar dacă nu sunt angajat, mai merg, ca să ajut, am și o placă. Și vara asta am fost. În Mamaia e mai complicat, unde au și murit oameni, sunt multe gropi, e foarte periculos.

Acolo e o mare țigănie, cum au făcut aștia, nu știu ce interese au fost. Am fost la Mamaia și săptămâna trecută, mai dăm câte o tură, mai luăm pulsul, mai vedem în ce stare sunt geamandurile.

Atenție, însă, mulți nu sunt atenți la copiii lor! Dacă colacul de salvare este prea mare, copilul, când ridică mâinile, îl poate pierde, și există riscul de înec. Apoi sar părinții speriați: ”Unde a dispărut copilul, unde e copilul?”.

În plus, nu te poți arunca în mare, după ce ai mâncat bine la prânz și ai mai și băut vreo trei sau patru beri sau dacă ai făcut insolație ori ești mai anemic și ai diverse probleme de sănătate.

Am salvat, în primul an, ca salvamar, 37 de persoane, apoi n-am mai ținut evidența, cred că sunt sute de persoane”, ne-a mai declarat preotul-salvamar George Zante, exclusiv pentru Playtech Știri.