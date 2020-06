Prăjitura simplă cu cireșe. Cel mai bun desert de vară

Pandișpanul cu vișine este unul din deserturile care te duc instant în copilărie. Cu toate că ai încercat să-l faci în propria bucătărie, nu iese ca cel al mamei sau bunicii, nu? Iată secretul pentru o prăjitură răcoritoare care să trezească nostalgia!

Cum să faci cel mai bun pandișpan cu vișine?

Ce poate să fie mai bun decât desertul făcut în casă? Atunci când te gândești la gustul copilăriei îți aduci aminte de mirosul nucilor, piersicilor făcute cu migală, prăjiturii albă-ca-zăpada, tăvălita și nu în ultimul rând celebrul pandișpan pufos cu vișine. Timpul presa toate mamele și bunicile, așa că alternativa cea mai bună era un pandișpan pe care-l băteau repede și peste care turnau vișinele din compot sau proaspete.

Ca tehnică nu e nimic ieșit din comun, dar secretul folosit de mame în copilărie era bătutul compoziției „la mână”, cu telul, nu cu mixerul. E muncă în plus, dar gustul te va face să uiți tot. Încă un detaliu ar fi că nu are în compoziție praf de copt pentru că totul se bazează pe baterea albușurilor bine.

Ingrediente și mod de preparare

Ingrediente

3 oua

210 grame de faina alba de grau

120 grame de zahar

100 ml ulei de floarea soarelui

1 plic de zahar vanilat

o lingura de esenta de vanilie

un varf de cutit de sare

300 grame de cirese curatate de samburi

Mod de preparare

Aprindem cuptorul la 150 de grade si pregatim o tava de 23/24 cm , in care punem hartie de copt.

Separam albusurile de galbenusuri si le punem in vase separate.

Adaugam sarea peste albusuri si le batem spuma, cu ajutorul mixerului dat la viteza mare.

Cand acestea formeaza varfuri adaugam zaharul si zaharul vanilat si batem in continuare pana cand se intaresc bine si devin ca o bezea.

Adaugam si galbenusurile treptat mixand in continuare, dupa care micsoram viteza la minim si adaugam, turnand in fir subtire si uleiul, incorporand-ul.