Porecla pe care Bia Khalifa i-a pus-o lui Giani Kiriță la ‘Sunt celebru, scoate-mă de aici’: ‘S-a înroșit’

Bia Khalifa i-a pus o poreclă specială lui Giani Kiriță. Se pare că fotbalistul este pe placul cântăreței. Fanii emisiunii ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici” au observat că între cei doi se leagă o conexiune din ce în ce mai puternică. Aceștia se înțeleg de minune mai ales în ultimul timp. Cum a decis tânăra să îi spună celebrului fotbalist? Cei care îl urmăresc pas cu pas pe sportiv au crezut că nu aud bine. Bărbatul s-a înroșit când a luat la cunoștință totul.

Bia Khalifa a pus ochii pe Giani Kiriță. Blondina nu s-a sfiit și și-a declarat iubirea pentru celebrul sportiv. Fanii emisiunii ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici” au observat cum conexiunea dintre cei doi a început să fie una mai puternică odată cu trecerea timpului.

Chiar Adela Popescu a fost cea care a demascat sentimentele cântăreței după ce a făcut un gest neașteptat în fața tuturor. Tânăra care este cunoscută pe OnlyFans a venit cu numele sportivului scris pe piept în cadrul unei competiții din show-ul plin de aventură.

Mai exact, creatoarea de conținut pentru adulți a scris „Giani Kiriță” pe o bucată de hârtie, pe care a lipit-o de bustiera sa. Prezentatoarea proiectului nu a putut trece cu vederea pentru gestul fetei, așa că a întrebat-o ce semnificație are. Tânăra a mai menționat că preferă să îi spună bărbatului ,,daddy”. De asemenea, blondina a subliniat și că el nu știe pentru ce este folosit acest cuvânt, dar va afla cât de curând.

„Da, îl iubesc așa ca persoană. E de treabă (…) Deja vorbește ca mine. Mai are puțin și face ce zic eu”, a spus Bia Khalifa. „Îmi place de el, e așa rebel, vrea să câștige mereu. Of, Doamne, în fața mea nu are cum să câștige. Îi spun „daddy”. Habar nu are pentru ce e folosit cuvântul „daddy”, dar va afla curând”, a adăugat blondina.