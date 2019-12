Fiica lui Giani Kiriță, dezmăț în club. Fiica fostului concurent de la Exatlon a uitat de orice inhibiții

Fiica lui Giani Kiriță s-a distrat pe cinste în weekend-ul acesta. Bruneta și-a luat iubitul și s-a dus la club. Cei doi tineri au plecat departe de România și și-au început viața împreună.

Roxana, fiica lui Giani Kiriță, este în Anglia alături de iubit. Cei doi s-au mutat anul acesta împreună, departe de rude și familie. Tânăra și-a urmat iubitul în Marea Britanie, unde el are nenumărate afaceri în Anglia și Țara Galilor. Roxana a avut parte de două relații mai controversate.

Toți cei care au urmărit-o pe rețelele de socializare au putut vedea cum reușea să schimbe doi băieți între ei. Este vorba despre Faris și Andi. În cele din urmă, Andi i-a furat inima, iar declarațiile pe care și le fac pe rețelele de socializare spun totul. Tinerii se iubesc foarte mult și-și mărturisesc acest lucru în fiecare postare. Cei doi au ales să se relaxeze într-un club ieri seară. Aceștia s-au fotografiat extrem de zâmbitori și relaxați, dovadă că le merge extrem de bine departe de România.

Deocamdată, nu se știe cu ce se ocupă Roxana în Marea Britanie, dar este posibil să fi ales să activeze tot în domeniul frumuseții.

„Am absolvit un curs de make up si am inceput sa lucrez de cateva luni in domeniu. Asta imi doresc sa fac pentru ca vreau sa devin cunoscuta, apreciata si, de ce nu, sa castig banii mei. Recunosc ca am avut mai multe posibilitati decat ceilalti copii. Tatal meu are relatii, cunoaste lume in stanga si in dreapta, asa ca imi este mai usor sa ma integrez in lumea mondena. Dezavantajul este ca toti sunt cu ochii pe tine si trebuie sa ai grija la ceea ce spui, ca se interpreteaza ai poate aparea in presa”

