Ponta, despre maneaua PSD: „Guță e cel mai deștept, le ia banii hoților de politicieni”

Nicolae Guță a lansat maneaua PSD, prin care îi îndeamnă pe românii care vor „să simtă gustul fericirii” să „ștampileze trandafirii.” Victor Ponta și-a adus aminte că Guță a mai scos o manea, pentru Traian Băsescu, în campania din 2009. Președintele Pro România îl laudă pe manelist că „le ia banii hoților de politicieni.”

„2009 Băsescu = 2019 Dragnea !

Așchia nu sare departe de pom – dar totuși Dragnea este doar o copie a originalului; Băsescu mergea între oameni – Dragnea doar între jandarmi / Dragnea este mai ticălos, mai mincinos și mai iresponsabil decât Băsescu (plus că Dragnea “turna” la șefii SRI mai mult decat Băsescu la Securitate – după care amândoi au spus că “nici usturoi nu au mancat nici gura nu le miroase”)!

Am însă un apel pentru toți votanții social democrați din România! Abandonați-l pe Dragnea – urmașul lui Băsescu! Am fost timp de 17 ani membru al PSD și am luptat mereu cu Băsescu – acum Dragnea și Sistemul lui Mafiot au confiscat PSD!