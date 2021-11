Planul ratat al lui Bănel Nicoliță. Afacerea care a eșuat complet, cum a vrut să facă bani

Ce plan a ratat Bănel Nicoliță? Afacerea pe care o avea în minte celebrul sportiv a eșuat complet. Cum s-a gândit acesta să facă bani? Din păcate, norocul nu a fost alături de el nici de această dată.

Bănel Nicoliță este cunoscut de o țară întreagă, iar acum își pusese în minte să devină admirat într-o altfel de postură. Concret, sportivul a vrut să devină Versace de România. Fostul mijlocaj al Stelei nu s-a încurcat și a investit în industria cosmetică după ce și-a lansat un parfum ce îi poartă numele.

Acesta a încercat să se îmbogățească mizând pe capitalul de simpatie pe care îl avea pe vremea în care era jucător. Din păcate, planul lui a eșuat. Amintim că Bănel a fost unul din cei mai importanți jucători pe care i-a avut Steaua în ultimii 20 de ani, iar acum a părăsit faima și terenul și a ajuns într-o situație dificilă după ce a investit tot în clubul propriu de fotbal din orașul natal.

Fostul fotbalist a ajuns să se împrumute de bani oriunde, ulterior a plecat din țară pentru a face rost de bani. Bănel a avut o tentativă de a se îmbogăți, dar nu a mers, arată wowbiz.ro.

”Opulent by Bănel Nicoliță” a fost primul produs din ceea ce urma să devină un brand în industria cosmetică. Nicoliță a lucrat cu o parfumerie din Capitală în urmă cu câțiva ani și a acceptat să își împumute numele și imaginea în speranța că profitul va urma să se împartă cu respectiva companie.

Parfumul putea fi cumpărat cu 100 de lei, dar nu s-a bucurat deloc de succesul așteptat. Amintim că sportivul a împrumutat 80.000 de euro de la un cunoscut din orașul de unde provine.

Contractul a fost parafat la notar, iar la câteva luni distanță creditorul s-a adresat justiției pentru a-și recupera banii. Bănel nu a avut ce să-i ofere înapoi, moment în care a fost executat silit.

„Hai să vă spun sincer. Sunt un prost, recunosc, sunt un prost că m-am lăsat devreme, dar m-am ambiţionat când am auzit anumiţi oameni că zic că ei şi-au făcut echipă, că sunt buni. Mi s-a pus ceaţă.

Eram în Cipru şi am spus stop! Cu un an în urmă am lăsat echipa cu 15 puncte avans şi au pierdut promovarea. Şi m-am enervat. Am spus stop-joc şi am zis că nu mai joc şi revin să mă implic 100%. Băgasem deja 100.000 de euro. Acum 6 luni de zile am avut ofertă din Liga 1.

Nu vă spun echipa, dar erau 4.000 de euro pe lună. Eu am zis că am investit foarte mult în echipa asta. Nu e vorba de bani, că i-am pierdut şi nu îi mai iau înapoi, dar e vorba de timpul meu”, a mărturisit fostul jucător al Stelei, pentru fanatik.ro.