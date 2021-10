Planul incredibil al lui Dani Oțil pentru weekend: ‘Eu voi fi Vasile, ea Rodica’. Ce va face vedeta de la Neatza

Dani Oțil a dezvăluit planul incredibil pe care îl are pentru acest weekend, ca să ”spargă rutina” din relație și să aducă elementul de noutate în viața lor.

Dani Oțil a spus în ediția de azi cum își va petrece timpul în acest weekend, atunci când a aflat că soțul Addei, Cătălin Rizea, se află de o săptămână la Tâncăbești, la pescuit.

La o astfel de dezvăluire, Dani Oțil a ținut să spună și care va fi ”escapada” sa, pe care are de gând să o pună în practică.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit de curând părinții unui băiețel, care se numește Luca Tiago. Pentru cei care se așteptau însă ca Dani să facă ”cinste” pentru acest eveniment, ei bine, lucrurile nu stau așa.

”Dani: Mi se pare o prostie să dai de băut pentru că ți se naște băiatul. E o cheltuială în plus. Nu cheltui destul cu copilul până la 20 de ani, plus nopți nedormite…

El și soția, sa, Gabriela, sunt de aproximativ o lună în rolul de părinți, iar superba mămică pare că și-a revenit spectaculos după naștere.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză.

Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a mărturisit vedeta pe rețelele de socializare.