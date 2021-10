Gabriela Prisăcariu și-a enervat iar fanii. Ce a făcut cu copilul ei în mașină i-a supărat

Gabriela Prisăcariu și-a enervat fanii. Soția lui Dani Oțil a făcut ceva nepotrivit în mașină cu copilul ei. Ce s-a întâmplat și de ce internauții au reacționat în felul acesta? Ce i-a supărat?

Soția lui Dani Oțil a devenit mamă cu normă întreagă. Aceasta are acum tot timpul ocupat de micuțul ei, iar de când s-a născut Tiago ea începe să găsească noi trucuri pentru situațiile la limită. Se pare că Gabi nu este deloc depășită de ceea ce se întâmplă, deși este mămică pentru prima oară.

Cu toate astea, mulți au criticat-o pe rețelele de socializare pentru metoda prin care și-a liniștit bebelușul atunci când a început să plângă în mașină. Modelul a dat din casă și a împărtășit cu toată lumea ceea ce face tocmai pentru a le putea da câteva idei altor proaspete mămici care se află în dificultate.

Cea din urmă a reușit să le smulgă un zmbet multora, dar nu toată lumea a înțeles ironia vedetei, iar reacțiile negative nu au întârziat nici ele să apară.

Rolul de părinte se vede minunat și prin ochii lui Dani Oțil care de asemenea glumește și el foarte mult pe seama noului membru al familiei. Acesta și-a găsit cea mai tare scuză atunci când nu dorește sau nu are stare de un eveniment. Datorită fiului său acum poate să se sustragă fără probleme oricând și oriunde din planurile altcuiva.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză.

Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a mărturisit vedeta pe rețelele de socializare.