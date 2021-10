Cum a apărut Dani Oțil în direct la Neatza, chiar astăzi. Toți au fost uimiți să-l vadă așa: ‘Doar cămașa am schimbat-o’ FOTO

Dani Oțil și-a făcut o apariție surprinzătoare, purtând o vestimentație specială pentru el, cu siguranță. Cei din platou au remarcat-o imediat, iar Dani Oțil a ținut să precizeze: ”Doar cămașa am schimbat-o”.

Deși puțini sunt cei care mai poartă vestimentația de la nuntă și în alte ocazii, fiind uitată de cele mai multe ori în șifonier, iată că nu este și cazul lui Dani Oțil. La aproximativ cinci luni de la nuntă, matinalul a îmbrăcat, se pare, din nou piesele vestimentare purtate în ziua nunții, singura schimbare fiind cămașa și încălțămintea.

De cum și-a făcut apariția în platoul emisiunii, toți cei prezenți au remarcat costumul: ”ăsta e costumul de la nuntă!”, au remarcat Răzvan și Ramona, iar Dani Oțil: a ținut să precizeze: ”Am arătat bine la nuntă. Doar cămașa am schimbat-o”, a afirmat Dani Oțil.

Dani Oțil a devenit tătic în urmă cu aproximativ o lună, iar viața lui s-a schimbat complet. Fiul său, Luca Tiago, este universul celor doi părinți. În fiecare zi, acesta vorbește cu emoție despre viața de tătic.

Soția sa, Gabriela Prisăcariu, pare că și-a revenit spectaculos la scurt timp după naștere, dovadă fiind și imaginile postate pe rețelele de socializare.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză.

Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a mărturisit vedeta pe rețelele de socializare.