Plante de apartament vindecătoare. Imediat te pun pe picioare, e bine să le ai în fiecare cameră

Atunci când nu te simți bine, ai o stare generală nefastă și nu vrei să apelezi la un tratament medicamentos, internauții recomandă câteva leacuri naturiste, menite să te repună pe picioare, foarte repede. Ce plante de apartament pot face minuni pentru organismul tău.

Patru plante de apartament cu proprietăți miraculoase

Aloe Vera

Potrivit specialiștilor, aloe vera ar conține compuși care ajută la reducerea inflamațiilor și a umflăturilor, alungă durerea și mâncărimea.

O frunză de aloe vera, tăiată pe orizontală și pusă peste o rană, o va vindeca mai repedee. De asemenea, gelul de aloe vera acționează ca un pansament natural, odată pus pe rană.

Levănțică

Nu e de mirare că levănțica se află în acest clasament, având în vedere faptul că, de sute de ani, această plantă parfumată a fost folosită pe post de sedativ pentru eliberarea stresului și a tensiunii.

Tot ce trebuie să faci este să adaugi câteva flori sau picături de ulei de levănțică în cadă, în timp ce faci baie, pentru a te bucura de beneficiile aromaterapiei.

De asemenea, poți face un ceai de levănțică, care te va ajuta să încetinești ritmul cardiac, să scazi tensiunea arterială și să te relaxezi.

Mentă

Nu puțini sunt cei care știu că menta are proprietăți incredibile asupra organismului uman. Pe lângă faptul că are un gust răcoritor și merge de minune savurată alături de o cupă de înghețată sau un tort de ciocolată, menta poate fi consumată sub formă de ceai.

Potrivit specialiștilor, ceaiul de mentă ar reduce greața și răul de dimineață. Tot ce trebuie să faci este să pui o lingură de frunze uscate de mentă într-o ceașcă de apă fierbinte.

După ce s-au scurs 30 de minute, trebuie să strecori ceaiul și să-l bei. De asemenea, poți mânca o frunza proaspătă de mentă în timp ce bei ceaiul din plantă.

Pătrunjel

Pătrunjelul este o plantă menită să țină departe alergiile. Conform specialiștilor, pătrunjelul ajută la inhibarea secreției de histamine, un compus care cauzează alergii, urticării și febra de fân.

De aceea, ceaiul de pătrunjel ar fi extrem de sănătos. Tot ce trebuie să faci este să adaugi două linguri de frunze uscate de pătrunjel într-o ceașcă de apă fierbinte. Lasă ceaiul la făcut timp de 10 minute, după care îl vei strecura și îl vei bea, de preferat pe stomacul gol.

