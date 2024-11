Mesajul sfâșietor pe care Gabriela Lucuțar l-a scris pe rețelele sociale, după moartea lui Silviu Prigoană: ”Luați aminte!”

Gabriela Lucuțar și Silviu Prigoană au fost buni prieteni, iar femeia de afaceri s-a ocupat de înmormântarea lui. Regina Întunericului a avut grijă să îi respecte toate dorințele și a recunoscut că moartea lui a lăsat un gol imens în viața ei și a celor care l-au cunoscut.

La câteva zile după înmormântarea lui Silviu Prigoană, Gabriela Lucuțar, cea care s-a ocupat de acest eveniment, a postat un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare. Regina Întunericului a dat de înțeles că Prigoană a fost un model pentru ea și a repostat pe Instagram un fragment din ultimul podcast la care a participat omul de afaceri. „Luați aminte, cel mai carismatic și deștept! Vei rămâne printre noi forever”, a scris Gabriela Lucuțar pe Instagram.

În fragmentul video postat de ea, Prigoană era întrebat de Bursucu, gazda podcastului, dacă el crede că podcastul său poate avea succes, având în vedere că multe persoane din România fac astfel de conținut pe YouTube.

Chiar dacă avea doar 60 de ani, Silviu Prigoană parcă simțea că i se apropie sfârșitul. Omul de afaceri vorbea frecvent despre moarte în ultima vreme, după cum a povestit și Gabriela Lucuțar, căreia i-a lăsat o listă de dorințe pentru înmormântarea sa. Inclusiv în podcastul lui Bursucu, Prigoană a spus că și-a pregătit din timp locul de veci și că, atunci când va veni momentul, va fi depus în cavoul familiei.

„În ultima vreme vorbea foarte des despre asta, cel puțin o dată pe săptămână, să pună la punct niște detalii. Noi zâmbeam, râdeam și îi spuneam să stea liniștit că se va întâmpla asta foarte târziu. Uite că nu s-a întâmplat târziu. Cum să spuneți că nu s-a făcut necropsie? Cum să spuneți că este viu? Cum să își însceneze moartea? Nu și-a dorit să fie văzut mort.

Am rămas fără voce, cred că Silviu Prigoană a vrut să nu mai vorbesc nimic. Este prima dată în viață când rămân fără voce. În momentul în care domnul Prigoană s-a stins din viață și am fost contactată și contractată de către Honorius – sub un contract de confidențialitate semnat în fața unui notar și în fața unor avocați – ca eu să organizez și să îndeplinim ultimele dorințe, modalitatea de înhumare a bietului om. Nu a lăsat un testament clar. Noi am discutat foarte mult despre lucrul acesta. Era un om foarte docil, bine organizat”, a declarat Gabriela Lucuțar pentru cancan.ro.