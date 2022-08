Top 5 plante de apartament care sunt ușor de întreținut. Sunt de o frumusețe aparte

Să îngrijești primele plante de apartament poate fi ușor intimidant la început. Vestea bună e că există o mulțime de varietăți de plante de interior dintre care poți alege în așa fel încât să nu te simți prea solicitat. Dacă ești un fan înrăit al acestora, dar nu dispui de foarte mult timp pentru îngrijirea lor, poți, de asemenea, să optezi pentru câteva plante pe care le vom recomanda în continuare. Iată top 5 plante de apartament ușor de întreținut în orice perioadă a anului!

Top 5 plante de apartament ușor de întreținut

Există plante de apartament care necesită foarte puțină îngrijire, în comparație cu altele. Pe cât sunt de frumoase, pe atât de ușor de îngrijit sunt. Ele reprezintă alegerea perfectă pentru începătorii în grădinărit, dar și pentru persoanele care sunt într-o alergătură continuă, fără prea mult timp pentru îngrijirea plantelor.

Dacă dorești să îți înfrumusețezi locuința cu puțină verdeață, limitează-ți alegerile la plantele care nu necesită multă atenție. Le poți ține la tine în apartament, fără a face eforturi supraumane. Iată top 5 plante de apartament ușor de întreținut, care vă vor menține în același timp starea de spirit vie:

aloe vera; planta de fier; planta chineză; trestia mută; maranta.

Secretele ascunse de plantele de interior

Aloe vera este o plantă de interior foarte cunoscută în rândul celor pasionați de grădinărit. Pe lângă faptul că este frumoasă din punct de vedere estetic, ea vine la pachet cu o mulțime de beneficii suplimentare. Aloe vera este cunoscută ca plantă medicinală, bună pentru vindecarea rănilor, ameliorarea iritațiilor și multe altele. Prin urmare, este un plus să o ai în locuința ta. Ea poate fi folosită și pentru calmarea arsurilor.

Aloe vera trebuie ținută într-un loc luminos. În caz contrar, nu va mai crește. Este ușor de îngrijit, fiindcă nu necesită să fie udată decât o dată la aproximativ două săptămâni. Iar asta deoarece este o specie de plantă de deșert. Pământul umed va face ca rădăcinile sale să putrezească.

Planta de fier trebuie ținută departe de lumina directă a soarelui. Aceasta poate decolora și arde frunzele sale. Mai degrabă, o puteți păstra într-un loc ferit de lumină directă sau într-un loc umbrit. Deși aceste plante prezintă o anumită toleranță la secetă, le place o cantitate moderată de umiditate a solului. Udați această plantă periodic, însă nu exagerați cu apa.

Planta care atrage noroc în locuința ta

Planta chineză reprezintă norocul și prosperitatea – un motiv în plus pentru a o păstra în apartamentul tău. Dacă are parte de suficientă lumină, aceasta se poate dezvolta și poate atrage energiile pozitive mai mult ca oricând. Aveți grijă, însă, la apă. Planta chineză nu are nevoie de multă umiditate, ea fiind rezistentă la o varietate de medii climatice. Iarna, în schimb, trebuie să aveți grijă ca solul să fie în permanență umed, potrivit Fig & Bloom.

Trestiei mute îi plac temperaturile calde. Prin urmare, este de evitat așezarea sa lângă ferestre, unde curenții de aer o pot afecta. Seva acestei plante este iritantă pentru piele. Astfel, se recomandă ca aceasta să fie ținută departe de copii și/sau animale de companie.

Maranta crește cel mai frumos în lumina medie spre puternică, însă nu directă, de la soare. Această plantă se udă la fiecare două săptămâni, în medie. Între perioadele în care o udați, solul trebuie neapărat să se usuce. În timp ce udați maranta, se recomandă să o plasați direct sub lumina soarelui.