Planta care este aur pentru sănătatea ta. Are mai multă vitamina C decât lămâia

Mulți oameni iau zilnic vitamina C cu scopul de a preveni răcelile, care sunt tipice acestui sezon. Nutrientul poate fi administrat organismului și prin intermediul consumului de lămâie. Știai, însă, că există un produs care are mai multă vitamina C decât citricele? Vorbim despre planta care este aur pentru sănătatea ta, potrivit specialiștilor în nutriție.

Planta care este aur pentru sănătatea ta

Fiecare organism are nevoie de o anumită cantitate de vitamina C pentru a se menține sănătos. Majoritatea oamenilor își iau acest nutrient din alimentația zilnică. Vitamina C se poate găsi în mai multe fructe și legume, citricele fiind cunoscute pentru nivelurile ridicate de vitamina C pe care le prezintă.

Este important ca, pentru o stare de sănătate bună, organismul uman să dispună de toată gama de nutrienți de care are nevoie. Administrarea vitaminei C după dezvoltarea simptomelor tipice răcelii nu te va ajuta să scapi de această afecțiune. În schimb, va scurta perioada sa de manifestare.

Știai că există o plantă cu mai multă vitamina C decât lămâia, considerată a fi de aur pentru sănătatea ta? Nutriționiștii recomandă tuturor oamenilor să o consume din belșug. Majoritatea gospodinelor obișnuiesc să o folosească la asezonarea ciorbelor sau a tocănițelor. Nu își face, însă, efectul în cantități atât de mici.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat totul de planta de aur. Are mai multă vitamina C decât sucul de lămâie și, fără îndoială, este perfectă spre a fi consumată în perioada curentă de iarnă. Planta cu pricina – medicinală și, totodată, culinară – are proprietăți antioxidante impresionante. Întărește foarte mult sistemul imunitar!

Cum trebuie consumat pătrunjelul, de fapt

„Când vine vorba de surse naturale de vitamina C, primul nostru gând este la lămâii şi citrice în general. Adevărul este că legumele sunt mult mai bogate în vitamina C comparativ cu fructele. Campionul este nimeni altul decât banalul pătrunjel. Cu un conţinut de aproape 200 mg vitamina C/100 g, pătrunjelul depăşeşte toate celelalte fructe şi legume: ardei gras roşu 160 mg, suc de lămâie 128 mg, ardei gras verde 120 mg, kiwi 92 mg, căpşuni 67 mg, suc de portocale 54 mg”, a explicat Mihaela Bilic.

Beneficiile pătrunjelului pot fi miraculoase, dacă este mâncat corespunzător. Pentru a beneficia de proprietățile pătrunjelului, este recomandat să îl consumăm sub formă de salată. Medicul nutriționist a oferit drept exemplu salata libaneză ce poartă denumire de tabouleh. Doar câteva frunze de pătrunjel presărate în ciorbă sau tocăniță nu ne vor ajuta să asimilăm vitamina C de care organismul are nevoie.