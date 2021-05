‘Plângea de rupea la Survivor România’. Clipe aproape dramatice în jungla dominicană

Proaspăt întoarsă din Republica Dominicană, Irisha a vorbit despre experiența de acolo. Ea susține că merita să mai rămână în competiție, însă că strategiile dintre coechipieri au trimis-o acasă.

„Și Sebi, și Zanni spuneau la început că niciodată nu vor vota social. A fost spus de către ei. Prima dată când am fost nominalizată, nu mai aveam imunitate nici eu, nici Raluca. Raluca avea 2 puncte în plus față de mine. Eu mă axam apoi pe puncte. Unde e coloana vertebrală? A treia săptămână a votat-o pe Elena, iar după au început problemele. De acolo s-a pierdut.

Mai mult decât atât, Irisha a spus că Raluca Dumitru a reușit să câștige încrederea băieților din echipă fiindcă le dădea din mâncarea ei, iar strategia aceasta ar fi salvat-o de la propunerea spre eliminare, chiar dacă ea nu aducea la fel de multe puncte.

Fosta Faimoasă a mai spus că tensiunile dintre ea cu Zanni și Sebi au debutat în clipa în care ea a empatizat cu Elena Marin.

„Eu pe Raluca o cunosc din emisiunea în care a fost asistentă. Acolo am interacționat de câteva ori, când am fost invitată. Nu am ieșit la cafele. Strategia mea a fost fără strategii. În primele zile, cu Zanni și cu Sebi am vorbit cel mai mult. Cu Zanni aveam un prieten comun. Vorbeam de carieră, povesteam despre noi. La început, Zanni mi-a spus: Doamne, ce îmi place de tine, ești inteligentă.

Cel mai mare impact negativ l-a avut momentul în care eu am empatizat cu Elena, când a plâns. Băieții i-au adus niște jigniri și ea nu a mai rezistat. Culmea e că nu a plâns în fața camerelor. Am mers la ea, am luat-o în brațe și i-am spus că totul va fi bine. De acolo totul s-a schimbat”, a mai declarat Irisha.