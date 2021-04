Pizza de post după rețeta vegană a Paulei Seling. Cum o prepară așa gustoasă vedeta VIDEO

Paula Seling a renunțat de mulți ani la carne și a reușit să slăbească un număr impresionant de kilograme. În plus, ea este alergică la gluten, așa că rețetele pe care le face sunt cu totul speciale.

Ea le-a prezentat fanilor cum să facă o pizza vegană, fără gluten. Blatul este format din linte roșie, un ingredient extrem de sănătos, mai ales pentru cei care nu pot consuma făină din grâu, din cauza intoleranței la gluten.

Iată rețeta de pizza vegană a Paulei Seling. A folosit 250 de grame de linte roșie, puțin turmeric, o linguriță de amestec de legume, pastă de legume și toppinguri la alegere, de la ardei gras, măsline, ceapă roșie, porumb, ciuperci sau ardei iuți.

Lintea roșie se lasă la îmuiat în jur de 5 ore. Când se desface, se pune într-un blender alături de turmeric și amestec de legume. Apoi, se iau două vase pe fundul cărora se pune hârtie de copt.

Se adaugă apoi legumele, puțin ulei de măsline și brânză vegetală. Se lasă în cuptor până când legumele sunt făcute. Poți adăuga încă puțină brânză vegetală sau oregano și busuioc.

Vedeta are și un canal de Youtube în care face tot felul de rețete vegane, de la șnițele, papară, icre vegane, sfeclă umplută sau drob de ciuperci.

Despre pizza ei vegană spune că este plină de proteine și mult mai sănătoasă decât o pizza normală, făcută cu făină de grâu. Lintea roșie este un super aliment și e fără gluten, spune cântăreața.

„Soțul meu și cu mine am fost vegetarieni de 10 ani (nu am mâncat carne provenită de la animale, însă mâncam doar plante și produse lactate, ouă și pește, fructe de mare) iar de doi ani am devenit vegani, eliminând toate produsele de origine animală din alimentația noastră, de peste doi ani nu mai mâncăm nici ouă, nici lapte, nici brânzeturi, nici pește, decât plante”, spunea Paula Seling în urmă cu un an.