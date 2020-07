Paula Seling și soțul ei, decizie radicală. Ce se întâmplă acum cu cei doi

La vârsta de 41 de ani, Paula Seling se află într-o formă de zile mari. Are un trup de adolescentă, iar motivul etse alimentația ei. Dacă se știa faptul că este vegetariană, ei bine, de doi ani, atât ea, cât și soțul ei, Radu Bucura, au devenit vegani.

Paula Seling și soțul ei, decizie radicală

Paula Seling arată minunat, deși nu știe câte kilograme are deoarece preferă să nu se cântărească. Aceasta a mărturisit că nu ține dietă, ci are un regim de viață sănătos, bazat pe o alimentație exclusiv din plante. ”Încerc să respect regulile pe care le-am învățat de la domnul doctor Liviu Deacu, nutriționist, și care mi-a prezentat cât se poate de clar de ce am luat cea mai bună decizie a vieții mele atunci când am decis să nu mai particip la suferința animalelor”, a declarat Paula Seling pentru Click.ro!.

Artista a optat să devină vegetariană acum zece ani. ”Nu am mâncat carne provenită de la animale, însă mâncam doar plante și produse lactate, ouă și pește, fructe de mare, iar de doi ani am devenit vegani, eliminând toate produsele de origine animală din alimentația noastră, de peste doi ani nu mai mâncăm nici ouă, nici lapte, nici brânzeturi, nici pește, decât plante.”, a mai declarat artista.

Ce meniu are artista

Ce meniu are Paula Seling? Artista spune că nu există o zi cu meniu la fel.

”Mănânc cât mai variat, salate multe de frunze verzi, broccoli, conopidă, mazăre, fasole, năut, chia, chinoa, etc. Meniul este bazat pe câteva principii simple și pe combinații de alimente din grupele principale: legume, cereale, verdețuri, leguminoase boabe, oleaginoase, fructe și plasarea lor în meniu în funcție de metabolism și necesitățile organismului. De exemplu, seara e indicat să nu mâncăm fructe pe care le putem mânca dimineața. Porțiile de fructe să nu fie mari.

Leguminoasele boabe (fasole, năut, linte) conțin proteină de calitate și le combin cu garnitură din crucifere (broccoli, conopidă, varză), ciuperci, leguminoase verzi (mazăre) și cu verdețuri valoroase (ruccola, spanac, etc). Am renunțat la cafea, nu beau alcool, beau ceaiuri, mai ales verde și alb, pe care le consider un dar incredibil de sănătos. Deseori îmi fac suc de tulpini de țelină, pe care îl beau dimineața, după un pahar de lămâie cu apă, pe stomacul gol, procedeu ce alcalinizează corpul și aduce vitamina C. Pentru rețete, urmăriți vlogul meu”, a declarat artista pentru sursa citată.