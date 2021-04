Piticu de la Simplu a luat-o pe urma lui Smiley. A făcut marele anunț chiar azi

După ce Smiley a devenit tătic, iată că Piticu` de la Simplu a luat-o și el urmele lui și urmează să devină tătic anul acesta, doar că a doua oară.

Piticu`, fostul membru al trupei Simplu, trupă din care făcea parte și Smiley, a anunțat că soția lui este însărcinată cu cel de-al doilea copil și că abia așteaptă să-și țină în brațe bebelușul. Astfel că numai câteva luni îi mai despart până la venirea pe lume a noului membru al familiei.

Pe numele său real, Ionuț Dumitru, s-a căsătorit în 2017 cu cea care îl va face tată pentru a doua oară. Ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. De precizat este că cei doi mai au o fetiță în vârstă de cinci ani, iar acum urmează să vină pe lume cea de-a doua fiică, la finalul lunii mai. Potrivit spuselor vedetei, sarcina merge foarte bine și că la ecografii, aceasta le-a zâmbit.

„În luna mai, la sfârșitul lui mai (nr. voi fi tată). Tocmai ieri am fost la consult cu soția și ne-a zâmbit mereu. O să am două fetițe, îți dai seama ce fericit o să fiu. Noi ne-am dorit foarte mult să facem o fetiță, mai mult și-a dorit Dariana, fetița noastră, are 5 ani acum. Acum o pregătim să nu fie geloasă, vedem când se va întâmpla. Mămica este foarte bine, este mult mai bine decât la Dariana”, a declarat Ionuț Dumitru, zis și Piticu, la un post de televiziune.