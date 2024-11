Soiul de pește care nu se prăjește niciodată în tigaie. Secretul lui chef Joseph Hadad

Pe 29 iunie, de ziua de dezlegare la pește, cel mai simplu mod de a pregăti peștele este prăjirea. Totuși, nu toți peștii sunt potriviți pentru această metodă. Chef Joseph Hadad ne împărtășește care specii sunt ideale pentru a fi prăjite și care nu se pretează acestui tip de gătire.

„Peștii cu fileuri mai groase au tendința să se usuce în procesul de prăjire, în vreme ce cei mai firavi se comportă mai bine. De asemenea, este păcat să pui la prăjit peștii plini de grăsimi naturale, pentru că de multe ori vor deveni prea grei pentru digestie în acest fel. În plus, grăsimile naturale vor împiedica obținerea crustei crocante dată de prăjire în general. Somonul, printre cei mai populari pești peste tot în lume, nu se pretează prea bine prăjirii, nici direct în ulei, nici pané. Mai bine îl gătiți la cuptor sau la aburi, ori direct pe grătar, pentru a-i scoate în față calitățile. În aceeași situație este și macroul, un pește foarte gras, dar care, pe deasupra, are și o textură foarte delicată, care îl va face să se dezintegreze la prăjire. Plus gustul foarte puternic, ce este întărit prin acest proces. Pe plită sau la cuptor este cea mai bună variantă pentru macrou, iar pentru aroma intensă, puteți asocia capere sau hrean la servire”, arată chef Joseph Hadad.