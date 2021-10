Pierdere uriaşă pentru Liviu Vârciu după botezul fiului său: “Nu au dat toţi cât trebuie în plic”

Liviu Vârciu a făcut botez în pandemie și a înregistrat pierderi financiare. Astfel, el le cam bate obrazul invitaților de la botezul fiului său, eveniment ce s-a desfășurat luna trecută. El a spus că cei prezenți la eveniment au fost cam zgârciți și nu au dat cât trebuie în plic.

La data de 28 mai 2020, artistul și iubita sa, Anda Călin, deveneau părinți pentru a doua oară. Cei doi mai au o fetiță, în vârstă de patru ani, pe nume Anastasia.

Însă din cauza restricțiilor impuse de pandemia de covid, cei doi au făcut anul trecut numai creștinarea micuțului Matei Liviu, amânând petrecerea cu mulți invitați pentru anul acesta.

Astfel că Liviu Vârciu și Anda Călin au organizat în septembrie un mare chef la un local de lux din Otopeni, la care au invitat toată lumea bună. Au fost circa 300 de invitați, majoritatea fiind colegi din televiziune, printre care: Pepe cu iubita Jasmine, Lora cu Ionuț Ghenu, Aurelian Temișan cu Monica Davidescu, Andreea Bănică și Lucian Mitrea, Mirela Vaida, Cornel Păsat, Cezar Ouatu, Andrei Ștefănescu cu fiul său, precum și mulți alții.

De precizat este că numai focurile de artificii de la botezul micuțului ar fi costat 5000 de euro, iar despre dar s-a zvonit că ar fi pornit de la suma de 300 de euro în sus.

Însă când a trebuie să numere banii din plicurile primite de la invitați, artistul a constatat că a ieșit cu gaură în buget. Iar el a ținut să le bată obrazul pentru asta:

„Am rămas dator după botez! Zgârciților! Am ieșit în pierdere, nu am ieșit bine, nu au dat toți cât trebuie. Dar eu am plicurile acasă, unii nu au dat bine, las că merg și eu la ei la botez și o să dau tot atât!”, a declarat Liviu Vârciu, într-un interviu pentru emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.