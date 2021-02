Pericolul din spitalul Marius Nasta. Un medic rupe tăcerea: ‘Acesta este adevărul’

Pompierii bucureșteni au fost nevoiți să intervină de urgență, în noaptea de 21 februarie, la Institutul Marius Nasta, după o degajare de fum la un ventilator extern al unității mobile de terapie intensivă aflat în curtea spitalului. Toți cei șapte pacienți de la unitatea ATI, bolnavi de COVID-19, au fost evacuați. Ei au fost relocați în alte secții ale clinicii. Medicul primar Laura Zarafin: „Nu suntem în siguranță, acesta este adevărul”.

Pericolul din spitalul Marius Nasta. Un medic a vorbit despre alerta de la institut

Pompierii s-au mobilizat aproape de miezul nopții, în data de 21 februarie, după ce o alertă a fost dată cu privire la un incendiu la Institutul Marius Nasta din Capitală. A fost vorba despre un incident minor, însă după tragediile care au avut loc în ultimele luni, la Piatra Neamț și Matei Balș, reacția autorităților a fost de mare amploare.

„Informațiile pe care le avem până în acest moment este că nu a fost vorba despre un incendiu, ci mai degrabă o degajare de abur decât de fum. Nu este vorba despre altceva”, declara Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, aflat la fața locului în noaptea cu privina.

Alarma a fost dată la o secție mobilă de terapie 1ntensivă aflată în curtea institutului. „Un echipament exterior spitalului, un TIR care a fost reechipat ca să funcționeze ca o secție de ATI mobilă, un ehcipament care a fost verificat tehnic ultima dată acum două luni, deci nu vorbim despre probleme în acest sens”, completa oficialul.

Deși martorii susțin că au văzut flăcări, pompierii spun că nu a fost cazul de așa ceva. „Primele echipaje au ajuns la ora 22:30. Au constatat că în interiorul unității de terapie intensivă se aflau șapte pacienți și nu era vorba despre un incendiu. Nu se vedea flacără. Am evacuat în primă fază pacienții. Urmează să facem verificările.

La prima vedere, după ce am deschis unitatea de climatizare a unității exterioare am observat că poate să fie și abuz, poate să fie și fum. Noi, când am ajuns, nu am găsit degajări de fum. Înăuntru nu a pătruns și aburul, nici fumul”, transmiteau autoritățile.

„Fac o previziune: se vor întâmpla din ce în ce mai des”

„Este logică elementară. Toată lumea știe că atâta timp cât nu ai protecție, dar ai oxigen în concentrație extraordinar de mare cu niște instalații electrice extrem de vechi și cu un personal tehnic care nu există, se vor întâmpla. Fac o previziune: se vor întâmpla din ce în ce mai des.

Cine a hotărât care spital este COVID a verificat dacă respectivul spital are și întrunește condițiile de siguranță pentru personal. Până la pacienți, salvatorul trebuie să fie în siguranță. Nu suntem în siguranță, acesta este adevărul”, a declarat medicul Laura Zarafin pentru AlephNews.