Raed Arafat, acuzat după incendiul de la Matei Balș. Ce a semnat în decembrie: ‘E caz de pușcărie’

Scandalul de la Spitalul ”Matei Balș” se pare că ia o nouă amploare. Bilanțul incendiului dramatic anunță 17 pacienți care au decedat, și alți 100 transferați în alte spitale. Noile informații ieșite la suprafață îl fac, în teorie, vinovat de dramă pe Raed Arafat, Secretarul de Stat din MAI.

În 29 ianuarie România a retrăit drama de la ”Colectiv”, și cea de la Piatra Neamț, de anul trecut. Bilanțul dramaticului eveniment anunță 17 pacienți decedați, la această oră. În primă fază, s-a vehiculat ideea declanșării incendiului de la aerotermele folosite pentru încălzirea saloanelor.

Acum, datele recente arată o altă cauză, și mai importantă. Dezvăluirile din ultima vreme vorbesc tot mai des despre explozia unor butelii de oxigen aflate în saloanele afectate de incendiu. Conform acestora, buteliile erau acolo ca surplus de oxigen.

În cadrul emisunii realizate de jurnalistul Victor Ciutacu, la România TV, au apărut și alte dovezi care-l numesc pe Raed Arafat ca fiind vinovatul moral al tragediei de la ”Matei Balș”. Dovezile au fost afișate în exclusivitate de jurnalistul Gelu Vişan, în cadrul emisiunii ”Punctul Culminant”.

Acestea scot în evidență două decizii, cel puțin contradictorii date de Raed Arafat. Gelu Vișan spune că prima decizie datată 12 decembrie, semnată de Secretarul de Stat, Raed Arafat, obliga personalul medical să scoată concentratoarele de oxigen din saloane.

Aparatele în cauză, concentratoarele de oxigen, conform explicației, erau folosite pentru a produce, la fața locului, oxigenul necesar pentru administrarea pacienților. În decizie, mai spune jurnalistul, se precizează înlocuirea acestora cu buteliile despre care vorbeam mai devreme.

”Mi s-a spus ca de fapt aceasta combustie instantanee a fost provocata unui surplus de oxigen din camera aceea. Deoarece in multe spitale din Romania se merge pe butelii de oxigen. Exista si varianta oxigenului preparat pe loc, nu este deloc periculos, poti sa si fumezi langa, pentru ca nu exista surplus.

Atunci am gasit o adresa a lui Raed Arafat care impune DSP-urilor sa scoata aceste concentratoare din saloane. Documentul este datat 12 decembrie si spune negru pe alb (document în VIDEO) ca este bun de folosit de pacienti acasa, sunt bune de decontat de Casa de Asigurari de Sanatate, dar nu in spitale. El nu are atributii în spitale, este abuz in serviciu.”, a declarat jurnalistul Gelu Vişan.