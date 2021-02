Pepe, o nouă relație după despărțirea de Raluca Pastramă? Reacția care spune totul

Vestea că Pepe și Raluca Pastramă s-au despărțit a venit ca un fulger pentru fanii lor. Totuși, Pepe ar fi pregătit pentru o nouă relație? Artistul a făcut declarații care duc cu gândul că și-ar fi refăcut viața, după ce s-a despărțit de mama fetițelor sale.

Pepe a vorbit deschis despre relația pe care o are în prezent cu Raluca Pastramă. Cei doi au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește divorțul lor și au decis să renunțe la scandal. Ei vor divorța la notar, amiabil, iar averea se va împărți tot de comun acord. În ceea ce privește custodia fetițelor, s-a decis ca ele să stea cu artistul, pentru moment, urmând ca mai apoi să se stabilească domiciliul permanent și programul de vizite.

„Noi nu suntem certați, dar de împăcare nu se pune problema, sub nici o formă, ca relație nici nu se pune problema, noi am vorbit și azi. O să divorțăm la notar. Nu mai avem nici o treabă. Noi nu mai dormim în același pat din octombrie. Noi stăm la aceeași masă împreună. Am vorbit și noi cu persoane care au mai trecut prin viață. Copiii au reacționat chiar bine, nu ne așteptam ca ele să știe deja ce înseamnă sotuațiile de genul”, a spus Pepe, la Antena Stars.