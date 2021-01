Ce face Pepe cu Raluca Pastramă zilnic deși au divorțat. Cătălin Măruță e uimit total

După o separare dureroasă şi un scandal de zile mari, Pepe a povestit ce face cu Raluca Pastramă zilnic deși au divorțat. Cătălin Măruță e uimit total de mărturisirea făcută de îndrăgitul cântăreţ în emisiunea de la Pro TV.

În luna noiembrie, cântăreţul şoca pe toată lumea cu anunţul despărţirii de soţia sa. Pentru că nu a oferit detalii despre motivul separării, imediat au apărut zvonuri despre infidelităţi iar până la un scandal uriaş în presă a mai fost doar un pas. Cei doi şi-ar fi spus cuvinte grele, s-au ameninţat cu judecata, în ciuda faptului că iniţial au promis că totul va fi civilizat de dragul copiilor.

Invitat în emisiunea “La Măruţă”, Pepe l-a şocat şi pe naşul său de cununie, Cătălin Măruţă, când a povestit ce face cu Raluca Pastramă zilnic deși au divorțat. Mai exact, cântăreţul şi fosta soţie au decis să îngroape securea războiului şi să comunice de dragul celor două fetiţe.

“Anul 2020 nu a fost un an ușor pentru nimeni, nu doar din cauza pandemiei. A fost și cu divorțul, nu ne ascundem. Sunt schimbări majore în viața mea și acum. Lucrurile sunt așa cum le-am prezentat în primul clip video.

Au fost mici derapaje. Cineva a încercat să creeze ceva vorbe. Nu s-a pronunțat nimic, e o situație amiabilă. Am hotărât și am stabilit ceva de la bun început. Au fost mici derapaje, nu ale mele. Au trecut. Dar rămâne cum am stabilit. Fetele sunt și la mine, dar și la ea. E normal, suntem părinți.

Eu am insistat să vorbesc cu Raluca și am reușit. Cred că și ea și-a dorit asta, indiferent de influențele din alte părți. Am avut discuții cu ea. Nu au fost escapadele despre care s-a vorbit. Nu mă mai poate surprinde nimic acum. Lucrurile sunt foarte clare”, a spus Pepe, la Pro TV.