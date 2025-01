Un cutremur de 7,1 grade a curmat viețile a 126 de oameni din Tibet. Aproape 200 au fost răniți, unde s-a mai resimțit seismul

Un seism devastator, cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a zguduit marți dimineață regiunea Shigatse din Tibet, lăsând în urmă un bilanț tragic de 126 de morți și aproape 200 de răniți. Cutremurul a avut loc la ora locală 09:00 (01:00 GMT), la o adâncime de doar 10 kilometri, conform datelor furnizate de US Geological Survey. Imediat după șocul principal, o serie de replici puternice au continuat să zguduie zona, amplificând panica și distrugerile.

Shigatse, un oraș sfânt, grav afectat de cutremur

Shigatse, un oraș cu o semnificație religioasă profundă pentru budismul tibetan, a fost epicentrul acestui dezastru. Orașul este cunoscut ca fiind reședința tradițională a Panchen Lama, al doilea cel mai important lider spiritual din Tibet, după Dalai Lama. Din păcate, numeroase clădiri din oraș s-au prăbușit sub forța cutremurului, iar multe altele au suferit daune majore.

Postările pe rețelele sociale arată scene dramatice: structuri distruse, moloz împrăștiat și oameni disperați căutând supraviețuitori. Condițiile meteorologice aspre, cu temperaturi sub zero grade, complică eforturile de salvare. În plus, regiunea a rămas fără apă curentă și electricitate, ceea ce agravează situația locuitorilor afectați.

Tibetul, situat pe o falie tectonică majoră, este frecvent zguduit de cutremure. Această zonă a fost martoră la unele dintre cele mai devastatoare evenimente seismice din istoria recentă. Un exemplu tragic este cutremurul de 7,8 grade din 2015, care a lovit în apropierea capitalei Nepalului, Kathmandu, și a ucis aproape 9.000 de persoane, rănind alte peste 20.000.

De această dată, cutremurul din Shigatse a fost resimțit și în regiunile învecinate, inclusiv în Nepal și nordul Indiei. Cu toate acestea, oficialii din Nepal au raportat că, deși seismul a fost perceput puternic în unele zone, nu s-au înregistrat victime sau daune materiale semnificative în această țară.

Reacția autorităților și eforturile de salvare

Biroul tibetan pentru cutremure a declarat că încă lucrează pentru a confirma numărul exact al victimelor și amploarea pagubelor. În ciuda haosului inițial, autoritățile locale, sprijinite de forțe naționale, s-au mobilizat pentru a coordona operațiunile de salvare. În plus, cercetătorul Jiang Haikun de la China Earthquake Networks Center a explicat că replicile sunt un fenomen natural în astfel de situații, iar oamenii din zonă trebuie să rămână precauți.

În ciuda provocărilor, voluntarii și echipele de salvare depun eforturi pentru a găsi supraviețuitori sub dărâmături și pentru a oferi asistență celor răniți sau rămași fără adăpost. Deși tibetanii este obișnuiți cu astfel de fenomene, amploarea distrugerilor și numărul mare de victime arată că regiunea rămâne extrem de vulnerabilă.