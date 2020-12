Cu adevărat, divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă este subiectul finalului de an. Se știe că între cei doi soți nu există șanse de împăcare, dat fiind faptul că Raluca a mers până într-acolo încât l-a înșelat pe artist.

IMPACT.RO: Raluca Pastramă, declarații exclusive despre divorț

Unde mai pui că și tatăl brunetei este afectat de toate cele întâmplate. Apropiații susțin că mai bine ar fi s-o știe înșelată, decât să îl facă de râs așa cum a făcut-o propria fiică, pe care a iubit-o ca pe ochii din cap și căreia i-a dăruit tot luxul posibil. Greutatea acestor fapte constă și în faptul că Raluca nu a avut o simplă aventură cu un alt bărbat, ci o relație în toată regula, înșelându-l pe Pepe de mai bine de un an. În plus, se știe că tradiția țigănească este mai restrictivă, un divorț reprezentând o rușine pentru familie, ca să nu mai vorbim de actul femeii de a înșela. Facem o paralelă aici cu cazul Nicoletei Guță, al cărei tată nu a fost de acord nici în ruptul capului ca fiica lui să divorțeze de bărbatul ei, chiar dacă relația între cei doi nu mai mergea de mult, ba chiar femeia era agresată.

”Pepe are informații că Raluca îl înșela încă de acum un an. Cu sentimente. Ea nu a trăit o simplă aventură. În ultimele luni, el a strâns dovezi multe. Da, soția lui a avut o relație stabilă în paralel, Pepe îl și cunoaște pe acest bărbat. Mult timp el nu a simțit nimic, dar când soția a început să devină din ce în ce mai rece, el și-a dat seama că ceva se întâmplă!”, a spus sursa Playtech-Impact.

La fel de tradiționalist este tatăl Ralucăi Pastramă, care a îndemnat-o cu tărie pe fiica sa să nu divorțeze:

”Raluca, Pepe este soţul tău şi tatăl copiilor tăi! Noi am fost mereu o familie respectabilă. Ştii asta, şi mai ştii că pentru noi nu există divorţ. Nu este deloc uşor să rezişti într-o căsnicie. Dar Pepe este soţul tău şi la o adică trebuie să mori acolo!” , i-ar fi zis Ion Pastramă fiicei sale, conform apropiaților familiei, scrie Impact.ro.

Raluca Pastramă discută mai mult cu mama ei decât cu tatăl ei

Acum, Raluca Pastramă este nevoită să discute mai mult cu mama ei, dat fiind faptul că Ion Pastramă este afectat de decizia brunetei de a divorța.

”Raluca discută mai mult despre despărțire cu mama ei, fiindcă Ion Pastramă pare foarte afectat de decizia fiicei de a divorța. E încă foarte supărat pe cele întâmplate şi evită să pună sare pe rană. Ion Pastramă şi-a reprimit fiica în casa sa, alături de cele două nepoţele, Maria, de 8 ani şi patru luni, şi Rosa Alexandra, de cinci ani şi jumătate. Raluca nu exclude însă varianta de a-și asculta tatăl, care a ţinut mereu la onoarea sa de familist, și pare decisă să încerce o împăcare cu Pepe, deși sunt multe lucruri de rezolvat între ei, căci și-au aruncat multe vorbe grele”, au mai declarat apropiații celebrilor soți Pepe și Raluca Pastramă, aflați în plin proces de divorț, pentru Impact.ro.

Raluca Pastramă a oferit și o reacție în exclusivitate după informațiile prezentate în premieră: ”Nu-l mai amestecaţi pe tata! Mâine- poimâine o să aflu că a fost vina mamei. Nu există decât doi vinovaţi în această chestiune, eu şi Pepe!”.

Pepe este și el foarte afectat de situația în care se află, dat fiind faptul că a fost surprins recent de paparazzi Impact.ro pe stradă, extrem de abătut, vorbind la telefonul mobil. Și are și de ce să fie atât de îngândurat, mai ales că vrea cu orice preț ca fetițele să ajungă în custodia sa. De altfel, acesta i-a făcut chiar și o propunere Ralucăi Pastramă, după ce bruneta l-a înșelat. El i-a transmis acesteia că nu va mai da publicității detalii din procesul de divorț, dacă ea va accepta să îi cedeze custodia celor două fetițe pe care le au împreună. Însă lucrurile par a fi tot mai complicate, deoarece nici Raluca nu vrea să accepte și este pregătită să lupte în continuare.

”Desigur, Raluca nici nu vrea să audă, este dispusă să își asume orice, însă nu va renunța la copiii ei. El este foarte rănit, a aflat atât de multe detalii, atâtea dovezi. Este pur și simplu șocat că soția lui i-a putut face așa ceva, că s-a putut îndrăgosti atât de tare de un alt bărbat. Pepe i-a transmis foarte clar Ralucăi că și dacă rămâne cu fetele, el nu va fi niciodată de acord ca ele să cunoască un alt bărbat”, au declarat apropiați ai lui Pepe, pentru playtech.ro.