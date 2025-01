Singurul lucru care o deranjează pe fosta soție a lui CRBL la relația artistului cu Olga Guțanu: ”La mine se termină tot la copil!”

Elena Viscu a oferit recent un interviu emoționant în care a vorbit despre divorțul de CRBL, dar și despre noua relație a artistului cu Olga Guțanu. Fosta soție a cântărețului a fost discretă până acum, dar a ales să își împărtășească gândurile în cadrul emisiunii ”Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț. La scurt timp după divorț, CRBL a început o poveste de dragoste cu Olga, iar Elena Viscu a detaliat care sunt lucrurile care au deranjat-o în acest context.

Elena Viscu a explicat cu eleganță că nu are nicio problemă cu alegerile personale ale fostului soț. Ea a spus că CRBL este un om matur, capabil să ia propriile decizii, iar Olga Guțanu, iubita lui, este o persoană majoră, astfel că nu ar trebui să existe vreo problemă.

Totuși, fosta soție a mărturisit că singurul lucru care o deranjează în legătură cu noua relație a lui CRBL este rapiditatea cu care s-a afișat în public cu iubita sa. Elena Viscu consideră că acest lucru a avut un impact asupra fiicei lor, Alessia, care nu a cunoscut-o încă pe Olga.

”Nu am nicio problemă, sunt ok. Sunt pentru fericire. E om matur, adult, poate să facă ce vrea, și domnișoara este majoră, e ok, toată lumea poate să facă ce vrea.

Ce m-a deranjat foarte mult: rapiditatea, pentru Alessia, nu pentru mine. Am mai spus, au fost mult prea multe într-un timp foarte scurt și dacă era un pic mai decalat probabil ar fi fost mai ușor pentru Alessia”, a declarat Elena Viscu, punând accentul pe importanța procesului de adaptare al fiicei sale.