Pepe a umilit-o pe Oana Zăvoranu. Ce a putut spune despre ea, de fapt: ”Vorbește prost, de ani de zile” VIDEO

Un nou scandal este pe punctul de a izbucni în showbizul românesc. După ce Oana Zăvoranu a făcut declarații incendiare legate de căsnicia ei cu Pepe, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, iată că acum a venit rândul celebrului artist să aibă dreptul la replică. Pepe a fost invitatul lui Damian Drăghici la o discuție ca între prieteni, la podcastul lăutarului de pe Youtube.

Fostul concurent de la Te Cunosc de Undeva nu s-a putut abține și a aruncat cuvinte dure la adresa fostei sale soții, pe care a numit-o „cea mai mare greșeală a vieții sale”. Pepe s-a apărat în fața atacurilor subtile ale frumoasei actrițe.

Deși cântărețul spune că nu regretă nimic din ce a fost, deoarece a învățat foarte multe lucruri din trecut, solistul a fost deranjat de declarațiile pe care bruneta le-a făcut în cadrul podcastului moderat de nașul său de cununie Cătălin Măruță.

Când mă uit înapoi, nu-mi vine să cred că am fost eu. Tot respectul, atât timp cât se discută civilizat, când nu ai cu cine să discuți, nu stai de vorbă. În cazul de față, nici măcar nu vreau să-i pronunț numele. Dacă tot apare fără motiv la TV, să nu apară că am vorbit eu de ea, pentru că vorbește prost de ani de zile din frustrare, pentru că nu-i mai răspund. Dacă i-aș răspunde, ar fi ok”, a declarat Pepe în podcastul lui Damian Drăghici.

Nu-mi pare rău, că eu pentru dragoste și iubire mă cert cu toată lumea. Dar când arunci cu noroi mi se pare mult. Nu a mai fost să fie, de ce mă ataci? Am văzut acum câteva zile, numai tâmpenii spune. Dacă aș sta să le dezvolt, i-aș da motiv să apară la televizor.

„Mi se pare cea mai greșeală din viața mea. Ea e cea mai mare greșeală din viața mea, dar am învățat foarte multe și, învățând foarte multe din această greșeală, de aceea nu vreau să mai am legătură cu ea. Mă uit în trecut și nu îmi vine să cred:

Oana Zăvoranu a făcut spectacol când a vorbit, la podcastul Acasă la Măruță, despre divorțul de Pepe. Celebra actriță a dezvăluit care este motivul real pentru care cei doi artiști s-au despărțit acum aproape un deceniu.

„Oana s-a despărțit de Pepe, nu Pepe de Oana. Eu am divorțat cu o lună înainte, dar el nu a știut. Eu am divorțat pentru că nu am mai vrut ca să mă ierte el pe mine. Noi convenisem cu avocații să nu spunem toată tărășenia cu Tudy, să ne despărțim civilizat, dar el s-a dus pe la emisiuni tv și a spus de tot.

Eu nu-l mai iubeam pe Pepe. Așa cum m-am îndrăgostit de el, într-o zi nu am mai simțit nimic. Erau două luni de când eu tot veneam la 5-6 dimineața acasă, dormeam pe canapea. Epuizasem toate coafezele, toate prietenele. Știu, a fost mare tragedie că l-am înșelat!”, a dezvăluit Oana Zăvoranu în podcastul lui Cătălin Măruță.