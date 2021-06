Cel mai mare regret al Oanei Zăvoranu s-a aflat. Cătălin Măruță e uluit: ”Nu poți să spui așa ceva”

Oana Zăvoranu și-a dat fanii peste cap cu câteva detalii pe care nimeni nu le știa. Celebra actriță l-a șocat chiar și pe Cătălin Măruță, care îi fusese în anii trecuți un apropiat veritabil și care nu s-ar fi gândit în ruptul capului la acest lucru.

Ce regret are Oana Zăvoranu? Cătălin Măruță a rămas șocat de mărturiile divei

Oana Zăvoranu este cunoscută de români deja de mulți ani, iar în timpul acesta fanii au crezut că știau totul despre ea. Iată că nu este așa! Deși pare o persoane expansivă și deloc interesată de părerile altora, viața personală a sa rămâne trăită doar sub ochii celor foarte apropiați.

Cunoscuta actriță a mărturisit în premieră la podcast-ul lui Cătălin Măruță că și-ar fi dorit să fie mamă până la acea vârstă și să fi născut un copil la puțin peste 20 de ani pentru a se bucura de statutul de mamă „cool”, așa cum și acum visează.

Mai mult decât atât, visul său era să fi avut un băiat: “Aș fi vrut să fiu o mamă tânără și să am un băiat. În visele mele întodeauna am știu că o să am un băiat. Mi-ar fi plăcut să fiu prietena lui. Așa cred eu că ar trebui să fie un părinte.

Eram mama aia cool. Eu am în mintea mea imaginea aia că băiatul merge cu mama și mama e toată într-o fiță, se ține bine și colegii din liceu, care spun . Mi-a plăcut legătura asta între mamă și băiat, cum este între tată și fată.”

Ce a spus actrița?

Oana a mai mărturisit că a rămas însărcinată de trei ori înainte: de două ori înainte de mariajul cu Pepe și o dată când era într-o relație cu celebrul cântăreț latino, dar a ales să facă avort pentru că nu se simțea pregătită pentru acest rol și simțea că bărbații pe care îi avea atunci lângă ea nu era potriviți.