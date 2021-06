Oana Zăvoranu rupe tăcerea despre moartea mamei sale. De unde mai are de recuperat 15.000 de euro

Întâlnirea emoționantă dintre Oana Zăvoranu și Cătălin Măruță este pe buzele tuturor. După aproape 11 ani de când s-au certat, frumoasa actriță a acceptat invitația soțului Andrei de a participa la podcastul său de pe Youtube, acolo unde bruneta a făcut declarații incendiare. Cine este persoana care îi datorează 15.000 de euro.

Pe lângă divorțul de Pepe, cele trei întreruperi de sarcină despre care nimeni nu a știut până acum și fericirea pe care a găsit-o alături de soțul ei Alex Ashraf, în podcastul Acasă la Măruță, Oana Zăvoranu a atins un subiect tare sensibil, despre relația dintre ea și regretata ei mamă.

Oana și Mărioara Zăvoranu nu și-au vorbit timp de foarte mulți ani, iar când părintele său se stingea din viață, la 66 de ani, pe patul de spital de la Fundeni, Oana a decis să îngroape securea războiului și să facă pace cu mama ei, înainte ca aceasta să treacă la cele sfinte.

„M-au acuzat atunci că am băgat-o în mormânt pe mama! Nici vorbă de băgat în pământ. Diagnosticul mamei când a murit a fost de insuficiență renală și septicemie. Nu a făcut accident vascular sau infarct din cauză că s-a certat cu mine înainte să moară. Nu am nimic să-mi reproșez.

Am liniștea sufletească că am mers totuși la ea la spital înainte să moară. M-au chemat să vin la spital la mama să ne împăcăm. Eu am ieșit din cameră nervoasă. Ne-am certat și atunci, am aruncat lavaliera și am ieșit din cameră. S-a terminat prost. A fost ultimul moment când am văzut-o pe mama in viață. Ne-am certat atunci în direct la tv, iar la o săptămână a murit”, a povestit Oana, la podcastul lui Cătălin Măruță.