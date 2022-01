Pensii rușinoase pentru peste 4,8 milioane de români. Ai putea trăi cu banii aceștia, lunar?

În ultimii ani, majoritatea guvernanților, fie de stânga, fie de dreapta, au avut pe agenda politică un punct extrem de sensibil. Reforma din sistemul de pensii a fost, este, și va fi, unul din cele mai vulnerabile aspecte socio-economice, dar cu toate astea nu s-a făcut mai nimic până acum. Deși există peste 4 milioane de români cu pensii sub media europeană, există totuși alte câteva sute de mii cu pensii extrem de mari, și aproape majoritatea nejustificate. Cei peste 4 milioane de pensionari subt obligați să trăiască dintr-o pensie mizeră de, cel mult, 1.500 de lei.

Reforma sistemului de pensii

Sistemul de pensii din România este reglementat de Legea nr. 263/2010, care urma să fie înlocuită începând cu 1 septembrie 2021 prin Legea nr. 127/2019. Această nouă lege, legiferată în 2019, aducea o schimbare importantă, care presupune recalcularea tuturor pensiilor existente, un volum mare de muncă birocratică și astfel este prevăzută să intre în vigoare la doar doi ani de la votarea ei.

Discuțiile despre pensii, un atribut politic, dar nimic soluționat

Cu toate acestea, două articole din noua lege, în care se precizează valorile ad-hoc ale punctului de pensie de la 1 septembrie 2019, 1.265 lei, și începând cu 1 septembrie 2020, 1.775 lei, au fost stabilite pentru a intra în vigoare mai devreme, respectiv la aceste două date menționate. Dezbaterile din jurul creștere semnificativă, de la 1265 la 1.775 lei, au urmat și s-au intensificatîn contextul pandemiei.

Valoarea punctului de pensie majorată începând cu 1 septembrie 2020

OUG nr. 135/2020 a modificat legea, și în special valoarea punctului de pensie începând cu 1 septembrie 2020, la o nouă valoare de 1.442 lei. Această modificare, care stipulează o valoare mai mică a punctului de pensie aplicabilă pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2020 și 31 august 2021, reprezinta singura modificare de politică cu ceea ce privește setul de proiecții ale României din octombrie 2019.

Majorarea de 40%, un vis frumos, dar utopic

După alegerile din decembrie 2020, PSD aflat în opoziție forțează mâna guvernului condus atunci de Ludovic Orban pentru o majorare cu 40% a pensiilor, numai că, din cauza crizei generate de pandemie și a subțierii bugetului social, această majorare nu a putut fi operată nici până astăzi.

După venirea lui Florin Cîțu la conducerea guvernului liberal, și demararea PNRR, se stabileau ca măsuri obligatorii, cerute și de CE, o nouă reformă a sistemului de pensii, un nou sistem de calcul al pensiilor și menținerea unui plafon de majorare al pensiilor până în 9%.

Cu toate astea, atât guvernul lui Cîțu, demis prin moțiune de cenzură, cât și noua guvernare liberalo-social democrată, au anunțat pentru acest an o majorare a pensiilor cu cel puțin 10%.

Peste 4 milioane de pensionari trăiesc cu pensii de 1.500 de lei

Cu toate eforturile și rectificările bugetare, guvernul condus de Nicolae Ciucă a adoptat o nouă strategie de lucru asupra reformei din sistemul de pensii.

Prin ajustările fiscale la bugetul central, și cel pentru cheltuielile sociale, noua guvernare a decis majorarea punctului de pensii, și, ca efect, și acordarea unor subvenții pensionarilor cu pensii de pânî în 1.500 de lei, care sunt aproximativ 4,18 milioane de români.

Subvențiile constau în reduceri de până la 90% la medicamentele din lista de subvenționate. În schimb, majorarea punctului de pensie nu aduce și alte modificări substanțiale la sumele pe care aceștia le vor primi net, nu valoarea brută.

Cu toatea astea, pensia medie va crește de la 1.442 a crescut la 1.586 de lei, fiind vorba de pensiile calculate pe contributivitate din sistemul public.

Din ianuarie se acordă „a treisprezecea pensie”

Într-o decizie de ultim moment, anunțată de premierul Ciucă, cei peste 4,18 milioane de pensionari vor mai primi și un ajutor social, prevăzut în OUG 132/2021, pe lângă noua sumă de 1.586 de lei, astfel că pe fluturașul de pensia suma finală va ajunge undeva la 2.200 de lei.

Acest ajutor va fi acordat celor cu pensii care ajung sub plafonul de 1.600 de lei, și va fi oferit o singură dată pe an, în luna ianuarie a fiecărui an.

Conform președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, deja se lucrează la o formă de recalculare a pensiilor medii, dar acesta dă garanții că nu se vor produce diminuări ale sumelor, ci dimpotrivă, vor exista procente de majorare.

„În urma recalculării nicio pensie nu va scădea, chiar dacă din recalculare va ieşi un cuantum inferior, principiul e clar – ca pensionarul să rămână cu cuantumul cel mai avantajos! Indiferent de formula de calcul pensiile vor creşte, asta e o certitudine.”, declara la finele lui 2021 Daniel Baciu.

Concluzie

Rămâne să vedem dacă în acest an, cel puțin în prima parte, guvernul Ciucă va avea disponibilitatea financiară pentru a putea acoperi toate aceste subvenții și sume acordate prin ajutorul social prevăzut în OUG 132/2021, și dacă recalculările vor aduce sume majorate, sau va rămâne la stadiul de atribut politic utopic.