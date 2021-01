Pensii 2021. Ce se întâmplă cu creșterea promisă. Milioane de pensionari amenință cu procese

La ora actuală nu se știe dacă o să fie aplicată sau nu legea pensiilor. De menționat, pensiile ar fi trebuit să crească din septembrie, prin majorarea punctului de pensie la 1875 de lei.

Întrebat dacă de la 1 septembrie urmează să fie majorate pensiile, premierul Florin Cîțu a declarat că în bugetul pentru acest an costul ”cu pensiile crește deja cu aproape 8 miliarde de lei față de anul trecut”, la care se adaugă o creștere de la alocații, cea de anul trecut și cea de anul acesta, de încă aproape 3 miliarde de lei. Tot Florin Cîțu a mai spus că în perioada următoare se vor schimba legea salarizării unitare și legea pensiilor.

“Pensiile, costul cu pensiile în bugetul din 2021 creşte deja cu aproape 8 miliarde de lei faţă de anul trecut, de la majorarea de pensii de anul trecut. Aici, vă daţi seama… 8 miliarde înseamnă cam 0,8% din PIB, plus o creştere de la alocaţii, creşterea de anul trecut plus creşterea de anul acesta, încă aproape 3 miliarde, vorbim de 1,1% din PIB suplimentar faţă de ceea ce aveam anul trecut la buget, deci cheltuieli în plus faţă de anul trecut. De aici pornim construcţia bugetului anul acesta – pe legislaţia în vigoare, bineînţeles”, a spus Florin Cîţu, luni, la Parlament, când a fost întrebat dacă de la data de 1 septembrie pensiile vor fi majorate.